Wypadek koło Kraśnika. Kierująca skodą trafiła do szpitala

(fot. OSP KSRG Wilkołaz)

22-latka została przewieziona do szpitala, po tym jak skoda, którą kierowała wpadła do rowu. Do zdarzenia doszło dzisiaj rano w Wilkołazie Trzecim (powiat kraśnicki).

