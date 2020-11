Wypadek w Gościeradowie Folwarku. Kierowca audi tymczasowo aresztowany

– Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, około godziny 2 w miejscowości Gościeradów Folwark na drodze krajowej numer 74. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na to, że 19-letni mieszkaniec gminy Gościeradów kierując samochodem osobowym marki Audi w stanie nietrzeźwości, nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, w wyniku czego na zakręcie stracił nad nim panowanie i zjechał na pobocze, uderzył w betonowy przepust a następnie w przydrożne drzewo – opisuje tragiczny wypadek w powiecie kraśnickim młodszy aspirant Paweł Cieliczko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

Na miejscu zginęło dwóch rówieśników kierowcy, który także pochodzili z gminy Gościeradów. Ranny kierowca (sam wezwał pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112) trafił do szpitala.

Od mężczyzny została pobrana krew do badań pod kątem stanu trzeźwości. Wynik badania wskazał ok. 0,8 promila alkoholu w organizmie.

– Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Mundurowi wystąpili do Prokuratury Rejonowej w Kraśniku z wnioskiem o zastosowanie wobec 19-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – dodaje młodszy aspirant Paweł Cieliczko. – 19-latek usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości, a także kierowania pojazdem w takim stanie.

Dzisiaj Sąd Rejonowy w Kraśniku podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy.

– Kierowca nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Odmówił składania wyjaśnień – informuje prokurator Agnieszka Kępka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

19-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

W poniedziałek została przeprowadzona sekcja zwłok dwóch mężczyzn, którzy zginęli w wypadku. Wyniki sekcji będą znane za ok. 3 tygodnie.