Za i przeciw spalarni śmieci w Kraśniku. Dziś spotkanie dla mieszkańców

– Organizatorem konsultacji, o które wnioskowała grupa mieszkańców, jest burmistrz miasta prowadzący z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej – wyjaśnia Daniel Niedziałek z Biura Burmistrza. – Zaprosiliśmy na nie prywatnego inwestora, który chce budować zakład przy elektrociepłowni Veolia i produkować dla niej ciepło. Weźmie w nim udział także przedstawiciel organizacji ekologicznej Towarzystwo na rzecz Ziemi, która jest stroną naszego postępowania, a także inni eksperci, którzy zgłosili swój udział.

Zachęcają

Urzędnicy zachęcają mieszkańców do udziału w spotkaniu.

– Bezpośrednio lub do obejrzenia transmisji on line na stronie lubelska.tv i profilu facebookowym miasta – informuje Daniel Niedziałek, który przypomina, „że w spotkaniu na sali kinowej CKiP będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby w maseczkach i zgodnie z przepisami covidowymi tylko 30 proc. miejsc przeznaczonych jest dla osób niezaszczepionych”. – O tych konsultacjach poinformowaliśmy za pośrednictwem mediów, mediów społecznościowych i listu, który burmistrz wysłał do kraśniczan – dodaje Niedziałek.

Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu w CKiP będą mogli zgłosić się do zadawania pytań, „po wystąpieniu inwestora i partnera w tym projekcie, czyli firmy Veolia oraz specjalistów w dziedzinie ekologii”.

Zdecyduje burmistrz

– Burmistrz wyjaśni też na czym polega rola miasta jako organu prowadzącego postępowanie administracyjne – zapowiada Niedziałek.

Jest ono w trakcie. – Burmistrz na końcu postępowania zdecyduje, czy wydać pozytywną decyzję środowiskową czy decyzję odmowną. Wpływ na to będą miały uzgodnienia i opinie przedstawione wcześniej przez sanepid, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Wody Polskie, strony postępowania oraz wnioski mieszkańców – precyzuje Daniel Niedziałek. – Priorytetem przy podejmowaniu decyzji będzie dla niego wpływ planowanej inwestycji na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców.

Inwestycja pod nazwą Zakład Odzysku Energii, który ma powstać w dzielnicy fabrycznej budzi emocje wśród mieszkańców. Przeciwnicy budowy, wśród których jest kilkoro miejskich radnych skierowali już pismo w tej sprawie do władz miasta.