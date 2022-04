Zderzenie trzech aut na "19". W jednym z samochodów było 3-letnie dziecko

Casting w Lublinie. W kolejce chętni do udziału w nowej produkcji Netflixa [zdjęcia]

Synu, nie stój tak. Rozluźnij się. Nie jesteś na I Komunii Świętej. Jak wygram, to rzucę szkołę. Przecież będę miała pracę, wybuduję bliźniak i go sprzedam, i będę miała pieniądze. Takie rozmowy w słoneczny sobotni poranek słychać w kolejce po sławę. W Lublinie organizowano casting do nowej produkcji Netflixa "Pan Samochodzik i templariusze".