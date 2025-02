Do wypadku doszło dziś przed godziną 9:00. Kierowca busa marki Volkswagen, 40-letni obywatel Ukrainy, nie zastosował się do znaku STOP i wjechał na przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający szynobus. W wyniku zderzenia jeden z trzech pasażerów busa doznał niegroźnych obrażeń i został przewieziony do szpitala.

Policja potwierdziła, że zarówno kierowca busa, jak i maszynista byli trzeźwi. Na miejscu pracują funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. O zdarzeniu została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Ruch pociągów w rejonie wypadku pozostaje zablokowany.