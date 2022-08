Zainteresowanie budżetem obywatelskim w Krasnymstawie jest niewielkie

– Na chwilę obecną wpłynął tylko jeden wniosek. Spodziewamy się, że do piątku pojawią się kolejne – mówi Joanna Sobstyl, kierownik Wydziału Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta w Krasnymstawie.

25 sierpnia to termin nieprzekraczalny. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej krasnostawskiego magistratu. We wniosku należy wpisać nazwę projektu, jego lokalizację i krótki opis wraz z uzasadnieniem. Niezbędny jest także wstępny kosztorys, który należy skonsultować z miejskim Wydziałem Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki. Zgłoszenie musi zawierać ponadto listę z podpisami poparcia co najmniej 15 mieszkańców Krasnegostawu powyżej 13. roku życia.

W ramach budżetu obywatelskiego do wydania będzie 400 tys. zł. 300 tys. zł ma być przeznaczone na zadania inwestycyjno-remontowe, przy czym wartość jednego projektu nie może przekraczać 100 tys. zł. Na pozostałe pomysły o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym czy prospołecznym zarezerwowano w sumie 100 tys. zł, przy maksymalnym koszcie pojedynczego przedsięwzięcia nie wyższym niż 25 tys. zł.

Wszystkie projekty zgłoszone do najbliższego piątku zostaną poddane weryfikacji. Ostateczna lista zatwierdzonych pomysłów zostanie ogłoszona najpóźniej 12 września. Dzień później rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 29 września. Wyniki mają być znane do 10 października.