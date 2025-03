To będzie pierwszy sklep tej sieci w Krasnymstawie. RTV Euro AGD będzie się mieścić w Parku Handlowym Smart Park w Kolonia Zakręcie, Polewana 2j. Od godziny 8 rano w środę 26 marca na klientów będą czekać atrakcje i wyjątkowe promocje.

Pierwszych klientów powita Czarek Czaruje - iluzjonista znany z programu Mam Talent. Sztukmistrz będzie umilał gościom nowopowstałego punktu czas w kolejce oraz podczas pierwszych zakupów. Oprócz tego każdy dostanie świeżą pyszną kawę i ciepłego gofra.

RTV Euro AGD to ogólnopolska sieć sklepów posiadająca ponad 340 punktów w całym kraju. Sklep w Krasnymstawie będzie mieć powierzchnię 440 metrów kwadratowych.

- W asortymencie sklepu, podobnie jak w pozostałych, znajdzie się ponad 24 tysiące produktów - dostępnych od ręki w sklepie oraz na zamówienie. Z okazji otwarcia wiele z nich dostępnych będzie w niezwykle atrakcyjnych cenach - informuje Patrycja Narożna.

Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 20. W niedziele handlowe od 10 do 18.