Tragedia na drodze krajowej nr 17. Ciężarówka z końmi uderzyła w drzewo

Do tego wypadku na trasie krajowej numer 17 doszło we wtorek popołudniu. Jak podała wówczas służba drogowa, w okolicy miejscowości Wólka Orłowska przewróciła się ciężarówka z końmi rzeźnymi. Dwie osoby zostały ranne, a pas ruchu od Krasnegostawu do Zamościa został zablokowany.

W miejscu wypadku policja wprowadziła ruch wahadłowy.

Teraz policja podaje, że 72-letni kierowca ciężarówki nagle zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

– W wyniku wypadku w szpitalu zmarł 64-letni pasażer – informuje policja.

W ciężarówce były także dwa konie. Jeden padł.