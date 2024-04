Wyniki II tury: gmina Gorzków

Piosenki Franka Sinatry w Nałęczowie

Sinatra - Młynarski made in #jazzUMCS to niecodzienny projekt, na który składają się utwory Franka Sinatry, w tłumaczeniach Wojciecha Młynarskiego. To interesujące wydarzenie odbędzie się w najbliższą środę w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.