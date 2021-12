Karp pijany czy imbirowy? Propozycje na niedzielny obiad

Dworskie flaczki z karpia według Pawła Szorka

Składniki: 1 tuszka z karpia, 2 cebule, 1 marchewka, 2 pietruszki, biała część pora, kawałek selera, sól, pieprz, majeranek, liść laurowy, gałka muszkatołowa, łyżeczka koncentratu pomidorowego, dwie łyżki mąki, masło.

Wykonanie: rybę sprawić, odfiletować, pokroić poprzecznie w paski. Posolić i odstawić. Na łbach i grzbiecie ryb, warzywach i przyprawach ugotować wywar, odcedzić. Dodać warzywa pokrojone w słupki i podsmażone na maśle. Paski karpia obtoczyć w mące i usmażyć. Przełożyć do wywaru i gotować 10 minut. Dodać koncentrat, majeranek i gałkę, na koniec zasmażkę z mąki i masła. Można doprawić szafranem.

Imbirowy karp

Składniki: karp ok. 1 kg bez głowy (wypatroszony), 3 cebule dymki, 2 łyżki wódki czystej, 3 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki rosołu z kury (może być z kostki), 1 łyżka octu winnego, łyżeczka cukru pudru, 1 łyżka imbiru, duży ząbek czosnku, sól, mąka ziemniaczana, łyżka smalcu.

Wykonanie: cebule pokroić na ćwiartki lub ósemki. Połowę tej cebuli i połowę imbiru wymieszać z płynnymi składnikami i cukrem oraz posiekanym czosnkiem. Odstawić. Rybę osuszyć i natrzeć lekko solą i oprószyć mąką ziemniaczaną. Do garnka na frytki wlać dużo oleju. Rozgrzać. Jak zacznie wrzeć włożyć rybę położoną w siatce. Gotować około 4 minut z każdej strony. Wyjąć. Przełożyć na patelnie na rozgrzany smalec. Polać częścią wcześniej przygotowanego sosu. Dusić na małym ogniu przez 5 min. z każdej strony (rybę odwracać tylko raz), polewając resztą sosu. Ostrożnie przełożyć na półmisek. Posypać resztą cebuli i imbirem.

Pijany karp

Składniki: karp królewski (1 kg), pół szklanki jasnego piwa, 4-5 goździków, 1 cebula, 2 łyżki octu winnego, masło do smażenia, 5 dkg rodzynek, pół łyżeczki otartej skórki z cytryny, sól, pieprz.

Wykonanie: karpia sprawić, pokroić w dzwonka szerokości 2-3 cm, skropić octem, posypać tłuczonymi goździkami, oprószyć solą i pieprzem. Cebule pokroić w kostkę, zeszklić na maśle, wlać piwo, włożyć rybę. Dusić pod przykryciem na bardzo małym ogniu, ok. 1 godz. Karpia wyjąć, trzymać w cieple. Do sosu dodać rodzynki i skórkę cytryny, zagotować. Sosem polać rybę na półmisku.

Po strażacku

Składniki: 1 karp (ok. 1,5 kg), 4 cebule, 4 łyżki masła czosnkowego, 5 ząbków czosnku, 2 gałązki pietruszki, sok z cytryny, śmietana, majonez, przyprawy wg uznania ( przyprawa do ryb, sól, pieprz, zioła prowansalskie).

Wykonanie: karpia umyj, spraw, przytnij ogon, opłucz i posól. Cebulę i czosnek obierz i pokrój w plastry. Włóż cebulę, czosnek oraz gałązki pietruszki do środka ryby, a resztą cebuli dokładnie obłóż rybę, polej ją sokiem z cytryny i zawiń w folię. Włóż na noc do lodówki. Następnego dnia usuń cebulę, pietruszkę oraz czosnek z karpia. Posmaruj wierzch i wnętrze ryby masłem czosnkowym (ewentualnie masłem ekstra) i posiekanym czosnkiem. Włóż rybę do żaroodpornego naczynia i owiń ją folią do pieczenia. Piecz przez ok. 1 godz. w temp. 180°. Przygotuj sos czosnkowy z majonezu, śmietany, czosnku oraz przypraw, a następnie polej nim karpia.

Autor: Grzegorz Pietrzak OSP Pawlin, Gmina Konopnica