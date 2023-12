Świąteczne gotowanie. Karp z okrasą grzybową i nie tylko

• Jak zrobić smacznego karpia?

– Tu znów wrócę do dzieciństwa, kiedy karp był panierowany w mące i smażony na oleju. Do tego proponuję smażone ziemniaki z okrasą grzybową. Najpierw trzeba dzwonka karpia zamarynować w cebuli z solą i pieprzem na 24 godzin. Następnie toczyć w mące i usmażyć na oleju. Jeśli chodzi o okrasę grzybową, to najpierw na patelni trzeba usmażyć cebulę, dodać kilka suszonych grzybów, wcześniej namoczonych, odciśniętych z zalewy i pokrojonych. Do tego można wkroić kilka pieczarek. Jak grzyby się uduszą, doprawiam okrasę solą, pieprzem i suszonym lubczykiem, żeby to ładnie aromatyzować. Gotowe.

• Jak przyrządzić wigilijnego śledzia?

– Dobre śledzie trzeba kilka razy wypłukać, wymoczyć w mleku. Zamarynować w occie i oleju, żeby zrobił się aromatyczny. Ja wykładam takiego śledzika na półmisek i robię do tego różne sałatki. Czy z kaparami, czy z suszonymi pomidorami, czy na przykład na słodko z rodzynkami, czy w sosie curry. Tak więc nie marynuję śledzia z dodatkami, tylko robię osobno sałatkami – każdy dokłada sobie do śledzia, co mu najbardziej pasuje.

• Co przyrządzić na świąteczny obiad?

– Na przykład filet indyka pieczony w całości z pieczarkami, który bardzo chętnie jedzą moje dzieci. Filet trzeba dzień wcześniej zamarynować w soli i pieprzu. Na drugi dzień obsmażyć na patelni, przełożyć do naczynia żaroodpornego z dużą ilością masła, obłożyć wcześniej przesmażonymi pieczarkami. Piec 1 godzinę 20 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Na kilka minut przed końcem pieczenia odkryć naczynie, obłożyć plastrami mozarelli i zapiec przez 10 minut. Do tego pieczone ziemniaczki, grillowane warzywa i sos pesto.