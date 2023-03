Zostaw tę świnię. Przepisy na ryby zamiast wieprzowiny

W ostatnich dniach Wielkiego Postu przypominamy zapomniane receptury na dania z ryb, dodając do nich przepisy regionalne i całkiem współczesne. Przypominamy, bo to przecież do naszych gospodarstw rybackich przyjeżdżają po towar restauratorzy z Warszawy, a słynna szyneczka z karpia, wpisana na listę produktów tradycyjnych, zachwyca smakoszy w całym kraju.

Więcej ślimaków niż wieprzowiny

Chrześcijanie nie powinni jeść wieprzowiny. Za to powinny jeść dyby. Dlaczego? – W „Compendium ferculorum”, najstarszej polskiej książce kucharskiej, wieprzowina występuje marginalnie. W zasadzie jako dodatek lub zamiennik. Dopuszczano, żeby do francuskiej zupy włożyć schab, ale należało go wyjąć i nie jeść, bo to nieelegancko jednak. Polacy jedli więcej potraw ze ślimaków niż z wieprzowiny. Jeszcze w średniowieczu wielu teologów uważało, że chrześcijanie nie powinni jeść wieprzowiny. Skoro Chrystus nie jadł wieprzowiny, należało go naśladować. Wtórowali im ówcześni dietetycy, uważając, że to mięso jest niezdrowe, gorące i mokre, w pewien sposób grzeszne, bo doprowadza do wzrostu libido – mówi prof. Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu MIkołaja Kopernika w Toruniu.

Okazuje się, że Polacy wyspecjalizowali się w daniach z ryb. – Eksportową specjalnością polskiej kuchni i gastronomii były potrawy z ryb słodkowodnych. A ponieważ w XVII wieku post w Polsce trwał prawie pół roku, Polacy doszli do mistrzostwa w potrawach ze szczupaków i łososi. Czernicki pisze, że „łosoś jest w Polszcze najsubtelniejszego smaku”. Już w XI wieku znany był szczupak po polsku. Ryby podawano na ostro, na kwaśno, z grochem, z cebulą. Ale prawie zawsze były to ryby gotowane. I to jest coś, co Francuzi, Włosi, Niemcy, Szwedzi, Rosjanie chwalili, uważając, że w tym Polacy są najlepsi – tłumaczy Dumanowski. Zajrzyjmy zatem do starych receptur z jego kolekcji. Oto budyń z XVIII wieku, w sam raz na post.

Budyń ze szczupaka

„Weź wielkiego szczupaka, oskrob, wypraw, wybierz z niego wszystkie ości i kości, usiekaj mięso, włóż kawał dobry masła, włóż na głęboką misę, wbij do tego ośm całych jajów, a ośm samych żółtek z jajów, tłuczonego musztakułowego kwiatu, drobno krajanej cytryny, dużych i małych rozynków, trochę śmietany, chleba tartego i soli, wymieszawszy razem i wstaw w serwecie, jako wyżej. Zrób sos do tego takowy: zrumień masło z mąką, wsyp cukru, wlej trochę wina, włóż kaparów i drobnych rozynków, skórki cytrynowej, zalej octem goździkowym lub innym. Jeżeli będzie za ostry, przydaj jeszcze kawałek cukru, zagotuj dobrze i tym sosem budyń podlejesz”.

A teraz przepis na masełko z sardelami (anchois) z Pomorza z XIX wieku.