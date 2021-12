19-latek trafił do szpitala. Został pobity za papierosa i dwa złote

Policjanci zostali powiadomieni o sprawie w piątek. Do zdarzenia doszło kilka dni wcześniej. Jak ustalono, do 19-latka z gminy Serniki podszedł jego 17-letni znajomy. Zażądał papierosa oraz 2 złotych. Kiedy spotkał się z odmową zaczął być agresywny. Kilka razy uderzył 19-latka. Po krótkiej szarpaninie zostawił chłopaka w spokoju i odszedł.

– Po chwili jednak wrócił. Zaczął bić pięścią 19-latka, tym razem żądając 350 złotych za rzekome uszkodzenie kurtki. Pokrzywdzony w wyniku tego zdarzenia z obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala – informuje st. sierż. Magdalena Krasna, rzecznik łęczyńskiej policji.

Policjanci zatrzymali napastnika. To 17-latek z gm. Spiczyn. Chłopak trafił do policyjnej celi. Odpowie m.in. za usiłowanie rozboju. Usłyszał już prokuratorskie zarzuty w tej sprawie. Grozi mu do 12 lat więzienia.