Łęczna po raz pierwszy uruchomiła miejskie lodowisko. Cennik

Mieszkańcy Łęcznej i okolic nie muszą już jechać do Lublina, żeby pojeździć na łyżwach. Przypomnijmy, że lodowisko na Rynku I, to kolejna inwestycja finansowana z budżetu przeznaczonego specjalnie dla dzieci i młodzieży. Pierwsze sztuczne lodowisko w Łęcznej ma blisko 300 metrów kwadratowych powierzchni. Na miejscu działa wypożyczalnia sprzętu wraz z ostrzałką do łyżew. Są też chodziki pomagające w nauce jazdy. W dni powszednie z lodowiska można korzystać już od godziny 8 rano.

Lodowisko od 8 do 15 jest bezpłatne. Od 15 do 16 trwa przerwa konserwacyjna. Potem, od 16 do 21.45, za 75-minutowa sesję trzeba płacić.

Bilet normalny kosztuje 12 złotych,

ulgowy 8,

wypożyczenie łyżew 8 zł za sesję,

ostrzenie łyżew 15 złotych.

W Sylwestra lodowisko będzie czynne do 15, zaś w Nowy Rok od 16 do 21.45.

Lodowisko w Łęcznej będzie funkcjonowało do końca przyszłorocznych ferii zimowych, czyli jeszcze przez cały styczeń.