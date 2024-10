60 złapanych na brawurze

- To między innymi przekroczenie prędkości w rejonie przejścia dla pieszych, nieprawidłowe wyprzedzanie. Zatrzymaliśmy 4 dowody rejestracyjne pojazdów za niewłaściwy stan techniczny, brak badań technicznych, naruszenie wymagań ochrony środowiska. Zatrzymaliśmy 3 prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym - mówi aspirant sztabowy Magdalena Krasna, oficer prasowy KPP w Łęcznej.

W miejscowości Puchaczów policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 61 latka kierującego motocyklem Suzuki. Mężczyzna w terenie zabudowanym przekroczył dopuszczalna prędkość o 70 km/h. Drugi kierujący został zatrzymany w miejscowości Jawidz gmina Spiczyn. W miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, 47 latek jechał subaru z prędkością 120 km/h. Kolejny kierujący wpadł w ręce policjantów po godzinie 16.00 również w Puchaczowie. To 25 latek kierujący pojazdem Renault. Zarejestrowana prędkość z jaką poruszało się auto w terenie zabudowanym wynosiła 92km/h przy ograniczaniu prędkości do 40 km/h.

- Policjanci zatrzymali kierującym uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponadto zostali ukarani mandatami karnym i punktami karnymi. Apelujemy o zachowanie rozsądku na drodze i bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego - dodaje asp. szt. Magdalena Krasna.