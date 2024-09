Bogdanka kipi. Niebawem może wybuchnąć spór zbiorowy

W Bogdance działaj cztery organizacje związkowe: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Związek Zawodowy Górników w Polsce, Związek Zawodowy „Kadra” oraz Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka”.

W lutym 2023 roku związki przystąpiły do rozmów z zarządem kopalni, jeszcze wówczas kierowanym przez Kasjana Wyligałę. Postulat strony związkowej mówił o 15-procentowej podwyżce płacy zasadniczej. Negocjacje trwają do dziś, a na piątek, 20 września, zapowiedziano kolejną turę rozmów. Związkowcy twierdzą, że czas już skończył się. Dziś oczekują konkretnych decyzji. W przeciwnym razie może być uruchomiona procedura sporu zbiorowego.

Tymczasem Bogdanka 18 września opublikowała raport bieżący, w którym informuje o odpisie aktualizacyjnym. – Wyniki przeprowadzonego testu wskazują na konieczność dokonania odpisu aktualizującego bilansową wartość aktywów w wysokości 1 miliard 174 mln zł. Wartość odpisu z tytułu utraty wartości aktywów obciąży wynik operacyjny, natomiast nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA – brzmi komunikat firmy.

– Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2024 roku są odzwierciedleniem wyzwań, z jakimi mierzymy się na rynku węgla. Spadek zapotrzebowania na nasz produkt oraz niższe ceny rynkowe wpływają na naszą działalność, ale podejmujemy niezbędne kroki, aby dostosować się do dynamicznych zmian w otoczeniu. Decyzja o odpisie aktualizującym bilansową wartość aktywów trwałych była konieczna, aby dokładnie odzwierciedlić przyszłe perspektywy rynkowe w aktualnej wartości naszego majątku w świetle przyszłych perspektyw rynkowych. Warto jednak podkreślić, że operacja ta ma charakter wyłącznie księgowy i nie wpływa na naszą obecną płynność finansową ani wynik EBITDA. Kontynuujemy działania optymalizacyjne oraz współpracę z odbiorcami węgla, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwala nam skutecznie planować sprzedaż w długim okresie. Rozpoczęliśmy również aktualizację założeń naszej strategii, by odpowiednio reagować na wyzwania i szanse pojawiające się na rynku – powiedział Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. W tabelkach wygląda to jednak źle.

De facto zysk netto za I półrocze 2024 wynosi jedynie, jak na Bogdankę, nieco ponad 40 milionów złotych. Natomiast roczny koszt związkowych postulatów płacowych, czyli oczekiwanej 15-procentowej podwyżki płac, szacowany jest na ponad 200 milionów złotych. W Bogdance pracuje ponad 6600 osób. Cyferki zaczynają się rozjeżdżać, a emocje rosną.

Podwyżki albo praca

Sytuacja w kopalni przypomina wrzący kocioł. Wyraźnie iskrzy na linii zarząd – związki zawodowe. Przyczyn jest wiele, m.in. zmiana rządu, złe perspektywy dla górnictwa, brak konkretnego planu przeprowadzenia restrukturyzacji tej branży oraz Grupy Enea i w końcu „Zielony Ład”, który w okresie kilkunastu lat może dobić polskie górnictwo. Gra idzie też o najlepszą lubelską firmę, o rząd dusz i przyszłość tej „perły w koronie”.

Nie jest też tajemnicą, że za poprzedniej ekipy rządzącej, związki zawodowe miały mocny głos w kopalni. Nawet mimo to, poprzedni zarząd, pod prezesem Wyligałą, nie zgodził się na 15-procentową podwyżkę płacy i, co za tym idzie, wszystkich górniczych dodatków.

– W czasach rządów PIS-u upolityczniony zarząd uprawiał propagandę sukcesu, a związki, zwłaszcza „Solidarność”, rządziły firmą. Sprawy strategiczne załatwiano przez telefon ze znajomymi ministrami – mówi nam osoba bardzo blisko związana z zarządem LW Bogdanka. – W 2023 r. każdy górnik w Bogdance średnio zarobił ponad 14 tysięcy złotych miesięcznie, a związkowcy obiecali kolejne podwyżki dobrze wiedząc, że w perspektywie polityki klimatycznej, kopalni na to po prostu nie stać. Obecnie zarząd wreszcie patrzy w przyszłość w sposób realistyczny, a ze związkami rozmawia tylko o sprawach pracowniczych. To nie podoba się ambitnym liderom – dodaje ta osoba.

Związkowcy twierdzą jednak, że podwyżki są niezbędne. Ich zdaniem, praca w Bogdance już nie jest tak atrakcyjna, jak kiedyś. Bez wyższej płacy może nawet zabraknąć fachowców chętnych do roboty pod ziemią.

– Sytuacja górnictwa węglowego i polityka klimatyczna są znane od lat, mniej więcej wiadomo jak, ma przebiegać transformacja energetyczna. Opinia prezesów jest bardzo jasna, sytuacja ekonomiczna zakładu jest dobra. Odbiór węgla też się nie zmienia, bo mamy to zagwarantowany zbyt przez koncern Enea (LW Bogdanka jest częścią koncernu – przyp. red). Zatem żądanie podwyżki w tym momencie, a w rzeczywistości, nazwijmy to indeksacji płac, bo my nie żądamy podwyżki, my żądamy indeksacji o inflację w 2023 i 2024 roku, jest jak najbardziej racjonalne i uzasadnione. Rosną koszty płac, pracy, zmniejsza się siła nabywcza, właśnie ze względu na inflację – wyjaśnia związkowe postulaty Jarosław Niemiec, przewodniczący Związku Zawodowego „Przeróbka” w LW Bogdanka.

– Dziś na rynku pracy sytuacja wygląda tak, że pewne zawody wysoko specjalistyczne, między innymi górnik, mają cenę standardową. Czy programista podejmie pracę za mniej niż 20 000 złotych miesięcznie, a górnik ma pracować za połowę tego, czy jeszcze mniej? Są jakieś granice przyzwoitości – mówi Jacek Świrszcz, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce LW Bogdanka. – Wspominam o tym, dlatego, że dzisiaj w kopalni, co najmniej połowę załogi stanowią automatycy, elektrycy, spawacze, ślusarze. W tych zawodach można zarabiać podobnie jak w Bogdance, a nawet więcej, bez potrzeby codziennego zjazdu na dół. Narracja Zielonego ładu doprowadza do tego, że szkoły górnicze nie otwierają nowych klas, na AGH brak chętnych na kierunku górnictwo. Możemy mówić, że za wszelką cenę trzeba utrzymywać miejsca pracy, zaciskać pasa. Tylko, po co. Tu nikt nie będzie chciał pracować, bo ludzie pojadą do Warszawy, bo tam zarobią tyle samo. Tylko my wszyscy walczymy o to by pracować tu w regionie i godnie żyć z naszymi rodzinami. Nie chcemy pakować „słoików” i jechać w delegacje, a co gorsze przesiedlać się z naszym dobytkiem. Dzisiaj Bogdanka to już nie jest „ósmy cud świata”, dla tych specjalności o których wspomniałem. Zarząd, niestety, musi to wziąć pod uwagę, że utrata fachowca w obecnej dobie stanie się już nieodwracalna – tłumaczy Jacek Świrszcz, przewodniczący ZZ Górników w Polsce LW Bogdanka.

Związkowcy twierdzą również, że podwyżki to jest „być albo nie być” kopalni. – W górnictwie, a nawet do Bogdanki, nikt nie przyjdzie pracować za średnią krajową. Wiemy, że w opinii publicznej funkcjonuje wykreowana opinia, że te podwyżki 15-proc. mają charakter polityczny. Jest to coś bardzo dziwnego. My mówimy o podwyżce, ale są to nasze żądania wyjściowe do tego to dotyczy się średniej, na którą byliśmy umówieni w 2023 roku, bez nagród specjalnych. My się odnosimy do wstecznej indeksacji płac, bo zawsze negocjujemy na kolejny rok na podstawie inflacji z ubiegłego roku. W kwestii wzrostu wynagrodzeń na dany rok, jeśli chodzi o jego procentową wartość zawsze jesteśmy rok do tyłu. W 2009 w Bogdance zarabiało się praktycznie dwukrotność średniej krajowej. Dziś jesteśmy o ponad 30 procent niżej do proporcji z 2009 roku. Już nie mamy dwukrotności średniej krajowej, bo cały czas trwa deprecjacja naszych wynagrodzeń – dodaje Mariusz Romańczuk, przewodniczący NSZZ „Solidarność” LW Bogdanka. Przeciągające się negocjacje prowadzą do eskalacji napięcia wśród załogi.

Polityka

Pomimo trwającego w kopalni dialogu, związki zawodowe z LW Bogdanka i w spółkach zależnych, po ubiegłorocznych wyborach, nasiliły aktywności wpływające na nastroje w załodze. Jednym z przejawów tego nasilenia była wspólna pikieta ze górników ze związkowcami z elektrowni Kozienice, Połaniec. 10 września przedstawiciele związków z trzech firm, wchodzących w skład koncernu Enea, pikietowali przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie. Żądali m.in. przedstawienia strategii transformacji dla grupy Enea, utrzymania miejsc pracy i oparcia bezpieczeństwa energetycznego Polski na rodzimych surowcach.

W opinii osób blisko zarządu kopalni, związki zawodowe oczekują pełnego współudziału w decydowaniu o przyszłości spółki, grupy kapitałowej i sektora. – Procesy właścicielskie i zarządcze w tym zakresie nie mogą być wyłączną domeną państwa i akcjonariuszy, a powinny być przedmiotem jakiegoś rodzaju negocjacji i porozumienia, w którym związki zawodowe będą miały istotną rolę. Tu także wpływ na obecne nastroje mają doświadczenia lat ubiegłych, związane z faktycznym współrządzeniem kopalnią przez NSZZ „Solidarność” oraz oczekiwaniem przejęcia podobnej roli obecnie przez związki konkurencyjne – taka opinia krąży w kopalni.

– Na demonstracji 10 września w Warszawie już to wyartykułowaliśmy Chodzi m.in. o udział związków zawodowych w procesie transformacji górnictwa, co oznacza, że związki zawodowe, czy w ogóle strona społeczna, nie może być traktowana przedmiotowo. To jest także sprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju, czyli płynnego przejścia z węgla do innych form produkcji energii. Chodzi także o zabezpieczenie rozwoju regionów. Jeżeli Bogdanka, Kozienice, Połaniec utracą te zdolności produkcyjne, to miejsca pracy zostanie utracone. Tym regionom grozi ubóstwo, a Łęczna po prostu wyludni się –tłumaczy Mariusz Romańczuk, przewodniczący „Solidarności”.

Po godzinach

Kością niezgody są także sobotnio-niedzielne roboty w kopalni. Dotychczas wykonywała te prace Korporacja Gwarecka. Teraz jednak przegrała przetarg. Tańszą ofertę na roboty weekendowe i świąteczne w 2024 r., po raz pierwszy, złożył inny podmiot, będące własnością Stowarzyszenia Górnik Łęczna, czyli przedsiębiorstwo PHU Górnik.

Korporacja Gwarecka powstała na początku lat dwutysięcznych, jako spółka pracownicza. Obecnie jest przedsiębiorstwem prywatnym, zatrudniającym członków załogi kopalni na oddzielne umowy o pracę i od dwóch dekad wykonującym prace w weekendy i święta. Członkami jej rady nadzorczej są m.in. przewodniczący wszystkich kopalnianych związków zawodowych.

– Liderzy wszystkich działających w kopalni związków zawodowych dorabiają „po godzinach” w radzie nadzorczej Korporacji Gwareckiej. To firma, która od lat wykonywała prace w weekendy i święta rękoma górników Bogdanki, zatrudnionych poza kopalnią na drugie etaty. Jako działacze związkowi liderzy głośno bronią prawa pracowników do wolnych weekendów, ostatnio jawnie wezwali załogę do nie przyjścia do pracy. Ale jako dobrze wynagradzani członkowie rady nadzorczej zachęcają tych samych ludzi do dorabiania w soboty i niedziele pod flagą prywatnej firmy. Tak było przez całe lata, ale teraz Korporacja Gwarecka przegrała przetarg. Być może to jest główny powód tej nagłej aktywności tzw. strony społecznej – mówi nam osoba blisko związana z zarządem.

W kopalni mówi się, że za zasiadanie w Radze Nadzorczej Korporacji, związkowcy dostają po 8 tys. zł miesięcznie. – Chętnie powiedział, bo jeśli chodzi tylko o moje zarobki, to ludzie wiedzą ile dostaje. Za zasiadanie w radzie nie dostajemy 8000 złotych. Ile, to można sprawdzić w KRS. Wyjaśniam, że do rady wchodziliśmy na zasadzie porozumienia, które kiedyś kopalnia podpisała z pracownikami. Przypomnę, że Korporacja jest spółką pracowniczą, a w radzie nadzorczej są obecni przedstawiciele czterech związków, dokładnie po jednym – mówi Jarosław Niemiec z „Przeróbki”. – A co do wzywania do bojkotu, to jest to kolejna bzdura. Górnicy wściekli się, że negocjacje płacowe trwają zbyt długo i nie chcą robić w weekendy. Tyle. Na razie też nie znamy stawek, jakie zaproponuje za pracę w soboty i niedzielę, firma która wygrała przetarg – dodaje Jarosław Niemiec.

Dziś siadamy do negocjacji

Na dzisiaj, 20 września, zapowiedziano kolejną fazę negocjacji płacowych. – W negocjacjach z zarządem zeszliśmy już i tak bardzo nisko. Elastyczność z naszej strony jest bardzo duża, nie chcemy tu mówić jak wyglądały negocjacje, przeciwieństwie do zarządu, który napisał o tym, jak mniej więcej to miało niby wyglądać. Sztywność i nieugiętość obserwujemy po drugiej stronie. Zaproponowaliśmy na koniec warunki brzegowe, można powiedzieć zbliżamy się do połowy. Zarząd wypłacił 3000 zł brutto nagrody rocznej, choć postulowaliśmy dwu krotność tej kwoty. Załoga nazywa to jałmużną – dodaje Jarosław Niemiec z ZZ „Przeróbka”.

– Dziś nie składamy deklaracji, ale czas się kończy bo my wciąż rozmawiamy o porozumieniu na 2024 r., a jaki miesiąc już mamy, chyba każdy wie. W piątek, 20 bm., mamy spotkanie i oczekujemy, podpisania porozumienia. W przeciwnym razie nie można wykluczyć wejścia w fazę sporu zbiorowego, z jego konsekwencjami. Wszystkim nam zależy na porozumieniu i wierzę, że można je osiągnąć bez potrzeby eskalowania napięć tu na własnym, podwórku. Wystarczy nam brak dialogu na poziomie grupy Enea, która to sytuacja zmusiła nas do protestu w Warszawie. Jeśli mimo zapewnień z strony MAP (Ministerstwo Aktywów Państwowych – przyp. red.), sytuacja nie ulegnie zmianie, to znamy tez trasę do Poznania – mówi Jacek Świrszcz, przewodniczący ZZ Górników w Polsce LW Bogdanka.

– Załoga zawsze będzie chce zarabiać więcej, a związki chętnie to wykorzystują. Chodzi im o odzyskanie władzy nad kopania, jaką mieli za poprzedniej ekipy i o ochronę interesów prywatnej firmy, w której dorabiają – dodaje osoba będąca blisko zarządu kopalni.

Jak udało się nam ustalić, zarząd LW Bogdanka docenia odpowiedzialność związków zawodowych za przyszłość zakładu i ma pełną świadomość ryzyk społecznych związanych z transformacją, oczekiwań załogi oraz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Podobnie zdanie ma strona związkowa.

– Zdajemy sobie sprawę, że dla górnictwa węglowego nie ma świetlanych perspektyw, łącznie z wygaszeniem wydobycia w 2049 roku. Chcemy sprawiedliwej transformacji, nie takiej jak za premier Margaret Thatcher w Anglii, ale z poszanowaniem praw pracowniczych i ludzkich. Chcemy jednak łagodnej transformacji, z pogodzeniem wszystkich aspektów tego procesu – ekologii, ekonomii i praw pracowniczych i ludzkich – dodaje Jarosław Niemiec z „Przeróbki”. – Osobiście uważam, że nie ma szans na całkowite odejście od węgla. Chiny budują nowe elektrownie węglowe, a wydobycie wzrasta. Bo już nie chodzi o tanią siłę roboczą, ale o tanią energię. Przemysł się automatyzuje. Europa tymczasem idzie pod prąd, pod wpływem pseudoekologów. Z prawdziwymi ekologami górnicy zawsze się dogadają – konstatuje na koniec związkowiec.