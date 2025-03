Nowy most powstał obok istniejącego obiektu, zbudowanego w 1966 roku i będącego już w złym stanie technicznym. Budowa nowego mostu rozpoczęła się w lipcu 2023 r., obecnie roboty są zaawansowane w 82 proc. Zakończyły się już zasadnicze prace, związane z budową obiektu. – Do wykonania pozostały jeszcze m.in. ekrany akustyczne, roboty drogowe na styku istniejącego i nowego przebiegu drogi krajowej nr 82, warstwa ścieralna na dojazdach do mostu – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Konieczne jest także dokończenie budowy ciągów pieszo-rowerowych oraz przebudowy sieci energetycznej i teletechnicznej.

Jezdnia nowego mostu ma szerokość 7 metrów, po obu stronach będą ciągi pieszo-rowerowe. Nowa przeprawa ma najwyższą klasę obciążenia. Jest przystosowana do przenoszenia obciążeń do 50 ton, a więc o 20 ton więcej niż stary most. Zakończenie prac planowane jest w sierpniu tego roku.

Stary obiekt do tej pory służył jako objazd w czasie prowadzonych robót. Przed rozpoczęciem rozbiórki ruch przełożony został na nową przeprawę, ale w związku z toczącymi się pracami obowiązuje ruch wahadłowy.

Inwestycję realizuje firma Primost Południe. Wartość umowy to 49,1 mln zł.