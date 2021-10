Segregacja czy względy bezpieczeństwa? Poseł stawia zarzuty Bogdance

We wtorek obowiązywać zaczęło zarządzenie prezesa LW Bogdanka, zgodnie z którym w szkoleniach stacjonarnych mogą brać udział tylko osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19, ozdrowieńcy oraz pracownicy posiadający negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonany nie wcześniej niż na 48 godzin przed rozpoczęciem warsztatów lub kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Poseł pyta prezesa

– Co to oznacza? W najlepszym wypadku zdegradowanie na niższe stanowisko i obniżenie wynagrodzenia. Tego boją się pracownicy. Jak mówią, zakaz szkoleń czy innych aktywności to początek segregacji na tych, którzy mają prawa i tych, którzy ich nie mają. Na tych lepszych i tych gorszego sortu. Przerażające! – pisze Kulesza i publikuje pismo jakie wystosował w tej sprawie do prezesa kopani Artura Wasila.

– Jak wskazuje tytuł zarządzenia, pracownicy zostali zobowiązani do posiadania aktualnego certyfikatu COVID. W przeciwnym razie, pracownicy, którzy nie złożą oświadczenia o zaszczepieniu i nie okażą certyfikatu, nie będą mogli brać udziału w działaniach rozwojowych i szkoleniach wewnętrznych. Inaczej mówiąc, zostaną wykluczeni z możliwości rozwijania swoich umiejętności – pisze poseł w swojej interpelacji.

Kopalnia: chodzi o odmrożenie ograniczeń

– Nieprawdą jest, że LW Bogdanka pozbawia pracowników prawa do rozwoju zawodowego. Taka krzywdząca opinia pojawia się w wypowiedzi posła Jakuba Kuleszy. Nie ma ona odzwierciedlenia w naszych regulacjach wewnętrznych. Wszyscy pracownicy bez względu na to, czy są zaszczepieni czy nie, mają prawo do rozwoju i brania udziału w szkoleniach – ripostuje Dorota Choma, rzeczniczka prasowa LW Bogdanka. – Wprowadzone regulacje mają na celu umożliwienie udziału pracowników spółki w szkoleniach stacjonarnych pomimo obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2. Są to rozwiązania tymczasowe. Zarządzenie jest sposobem na „odmrożenie ograniczeń”. W czasie pandemii, kursy i szkolenia stacjonarne odbywały się w bardzo wąskim zakresie.

Choma dodaje, że takie rozwiązania podyktowane są również sytuacją pandemiczną w powiecie łęczyńskim, gdzie wciąż przybywa osób zakażonych.