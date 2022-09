Przyjmują 15 tys. pacjentów rocznie. SOR w Łęcznej będzie większy i lepszy

Pomysł na powiększenie SOR pojawił się w czasie pandemii, kiedy dyrektor szpitala zauważył, jak dużym utrudnieniem w organizacji pracy oddziału jest konieczność pomocy pacjentom z Covid-19.

– Chcemy poprawić warunki epidemiologiczne, czyli uniemożliwić krzyżowanie się dróg pacjentów chorych na Covid-19 i zgłaszających się do SOR z innego powodu – tłumaczy Krzysztof Bojarski, dyrektor szpitala w Łęcznej.

Rozbudowa oddziału oznacza przesunięcie do przodu całej bryły budynku w części, w której znajduje się SOR. Na parterze nowej części znajdzie się poczekalnia dla pacjentów, boksy do ich przyjmowania oraz boks resuscytacyjny. Pojawi się też winda i klatka schodowa prowadząca na pierwsze piętro. Tutaj znajdzie się z kolei część diagnostyczna. Wszystko po to, żeby SOR miał własny tomograf i aparat RTG (zakup takiego sprzętu również jest planowany).

Przebudowana zostanie również stara część szpitala, aby można było w niej wydzielić kilka stref dla pacjentów: tych oczekujących; tych, którym pomoc udzielana jest w trybie ambulatoryjnym i tych leżących na łóżkach.

Rocznie na SOR w Łęcznej zgłasza się około 15 tysięcy pacjentów. Około 3 tysięcy jest później hospitalizowanych.

– Zwiększy się potencjał naszego SOR-u. Będziemy w stanie jednocześnie przyjmować więcej pacjentów, skrócić czas diagnostyki, jak również czas pomocy pacjentom – dodaje dyr. Bojarski.

Dyrektor podkreśla, że Łęczna jest najbliżej położonym oddziałem ratunkowym do miasta Lublina.

– W sytuacjach różnego rodzaju awarii, nawet takich z jakimi spotkaliśmy się w tamtym roku, czyli strajków pracowników, będziemy mogli stanowić pewne zabezpieczenie dla pacjentów z Lublina – przekonuje Bojarski.

Szpital ma już przygotowaną koncepcję przebudowy i kosztorys prac. – W tej chwili przygotowujemy dokumenty do ogłoszenia postępowania w formule zaprojektuj i wybuduj – zapowiada dyrektor Bojarski.

Otwarcie nowego SOR jest zaplanowane na czerwiec przyszłego roku.

– Dostawa tomografu to już nie jest trzy miesiące, tak jak było jeszcze przed wojną w Ukrainie. Dlatego już teraz będziemy ogłaszali postępowanie na zakup sprzętu z montażem za 6-7 miesięcy – zapowiada Bojarski.

Prace w szpitalu w Łęcznej będą kosztować blisko 10 mln zł. Około 7,7 mln zł pochodzi z rezerwy budżetu państwa. Pozostała kwota to wkład własny szpitala i starostwa w Łęcznej.

– Nie tylko szpital w Łęcznej ma szansę na tego typu pieniądze – deklaruje Artur Soboń, wiceminister finansów. – Rozmawiamy też z innymi szpitalami żeby korzystały z rezerwy budżetu państwa, bo to też dobra forma wsparcia inwestycji – dodaje.