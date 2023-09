To się nie mieści w głowie. Wiózł syna w takim stanie

Do zdarzenia doszło wczoraj w miejscowości Garbatówka gmina Cyców. Policjanci z łęczyńskiej drogówki zauważyli motorowerzystę. Postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Na widok radiowozu wjechał na teren jednej z posesji i próbował uciec. Ale natychmiast został zatrzymany.

– Okazał się nim 39– letni mieszkaniec gminy Cyców. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości. Miał ponad promil alkoholu w organizmie – relacjonuje aspirant sztabowy Magdalena Krasna z łęczyńskiej policji.

Poza tym, wyszło na jaw, że mężczyzna posada dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. 39–latek w takim stanie przewoził swojego 14 – letniego syna.

Wkrótce odpowie za to przed sądem. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.