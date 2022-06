Urodziny u „Mickiewicza”. Szkoła na LSM ma 60 lat. Będzie świętowanie

Dyrekcja podstawówki żartuje, że gdyby placówka chciała zaprosić wszystkich swoich absolwentów i pracowników, to by był potrzebny stadiom Areny. To bardzo prawdopodobne, bo były czasy gdy w „29” uczyło się 1400 uczniów!