Szpital tnie koszty. Dyrektor mówi o zwolnieniach

Cięcia dotyczą pracowników działów administracyjnych: gospodarczego, księgowości, zamówień publicznych i zaopatrzenia. Na liście do zwolnienia jest 15 osób. Wszystkie obecnie przebywają na zwolnieniach lekarskich. Gdy wrócą, otrzymają rozwiązania umów z powodu likwidacji miejsc pracy z maksymalnie miesięcznym okresem wypowiedzenia.

- Głównym powodem tej decyzji jest wysokie zadłużenie szpitala, które zmusza nas do szukania oszczędności wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Nie możemy rezygnować z usług personelu medycznego, na którego pracy opiera się szpital. Bez wskazanych pracowników administracji spokojnie sobie radzimy. Outsourcing jest dwukrotnie tańszy od ich utrzymania - tłumaczy Mirosław Makarewicz, dyrektor szpitala powiatowego w Lubartowie.

Według szacunków, wynagrodzenia osób przeznaczonych do zwolnienia kosztowały SP ZOZ ok. 130 tys. zł miesięcznie, czyli ponad 1,5 mln zł rocznie. Usługi firm zewnętrznych mają być zatem tańsze o kilkaset tysięcy złotych w skali roku.

Z decyzją o likwidacji miejsc pracy nie zgadzają się osoby przeznaczone do zwolnienia, które do wojewody lubelskiego napisały skargę na dyrektora. Ich zdaniem ten krok "jasno pokazuje brak pomysłu na dalsze funkcjonowanie szpitala".

- Zamiast poprawiać to, co jest do poprawienia, dyrektor psuje to, co funkcjonowało i przynosiło korzyść szpitalowi - piszą pracownicy administracji, narzekający na zablokowanie służbowych maili i wymianę zamków w biurach. - Atmosfera jest fatalna. Brak jest jakiejkolwiek stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa - oceniają autorzy listu (podpisanego przez 5 osób).