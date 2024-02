Dzisiaj omijajcie Michów, Wilkołaz, Włodawę i Lubartów. Rolnicy blokują drogi i ulice

Policja proponuje objazd dla samochodów osobowych od ulicy Partyzanckiej w Michowie (droga DW809) ul. Wiatraczną, następnie przez miejscowość Rudzienko do miejscowości Rudno ulica Poprzeczna, następnie ulicą Lipową do ul. Spacerowej (droga DW 809). Analogicznie od miejscowości Rudno.

Dla samochodów ciężarowych wjeżdżających od strony Kurowa i Baranowa możliwy objazd blokady w kierunku miejscowości Przytoczno, dla wjeżdżających od strony Przytoczna możliwy objazd w kierunku Kurowa lub z Przytoczna należy się kierować w kierunku Kocka drogą K-48, dla wjeżdżających od strony Lubartowa najkorzystniej kierować się drogą DW 809 od miejscowości Gołąb w kierunku Krasienina.

Dzisiaj tez rolnicy będa blokować drogę w Wilkołazie, skrzyżowanie dróg S19 z DK-19, w godzinach 9-16. Jest to juz ostatni dzień, bo proetst jest zarejestrowany do 29 lutego.

Od 10 do 15.30 Włodawa także stanie. Rolnicy zablokują drogę krajową nr 82 oraz drogą wojewódzką nr 812. Samochody nie przejadą przez dwa główne ronda. Rolnicy będą blokować przejazd po drodze krajowej nr 82 w kierunku Lublina oraz drodze wojewódzkiej nr 812 Wisznice-Chełm. Zablokowana również zostanie możliwość przejazdu przez skrzyżowanie ulic DW812 z ulicą Żołnierzy WiN we Włodawie.

Policja zaleca objazdy, czyli z drogi krajowej nr 82 przez Wyryki DP1638L/Adampol/Korolówkę-Osadę, skąd kierowcy będą mogli dojechać na Wisznice. Z drogi krajowej nr 82 na skrzyżowaniu w Kołaczach z drogą wojewódzką nr 818 na Hańsk, Łowczę którędy dojechać będzie można do Chełma. Z drogi wojewódzkiej nr 812 z Chełma w kierunku Żłobek/Sobibór drogą DP 1727L, przez którą będzie można dojechać z Chełma w kierunku Białej Podlaski. Z drogi wojewódzkiej nr 812 z Wisznic drogą 1706L przez Korolówkę-Osada oraz Adampol i dalej w kierunku Lublina.

Do rolników z Włodawy i Miechowa dołączyli się farmerzy z Lubartowa i okolic. Od dziś, 29 lutego, do 2 marca br., protestują na ulicy Gazowej w Lubartowie. Protest zabezpiecza policja.

Protest rolników zaczął się dziś o godzinie 10 i potrwa do 2 marca, do godz. 15. Ruchem kieruje policja, która apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów zabezpieczających zgromadzenie.