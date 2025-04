Koniec z produkcją w Lubartowie. Producent worków na smieci przenosi sie do Niemiec

Spora zmiana czeka ponad 100 pracowników produkcji firmy Stella Pack, którzy zamiast na ul. Krańcową w Lubartowie już niedługo będą musieli dojeżdżać do oddalonych od dotychczasowej siedziby firmy o niecałe 10 km miejscowości Niemce. To efekt planowanego przeniesienia części produkcyjnej firmy do magazynów Panattoni Park Lublin II.

- Po ponad trzydziestu latach obecności w Lubartowie wyczerpały się nasze możliwości rozwoju zakładu w oparciu o dotychczasową infrastrukturę. Dlatego czas na nowy rozdział w historii naszej firmy i decyzja o konsolidacji dająca nam szansę na zwiększenie mocy produkcyjnych i umacnianie naszej pozycji rynkowej - mówi Tomasz Tramś, wiceprezes spółki. - Nadal będziemy obecni w Lubartowie. To tutaj niezmiennie bije serce Stella Pack.

- Kluczowym aspektem decydującym o przenosinach produkcji z Lubartowa do Niemiec jest wyczerpanie się możliwości rozwoju w oparciu o dotychczasową infrastrukturę produkcyjną. Dlatego Stella Pack zainwestowała do tej porty ponad 50 mln zł w inne lokalizacje na terenie województwa lubelskiego, co znacząco wpłynie na wydajność i opłacalność produkcji - tłumaczy Maria Przystupa, rzecznik prasowy Stelli Pack.

Jak dodaje w rozmowie z nami rzecznik firmy, magazyny w Niemcach mają znacznie większą powierzchnię, co pozwala na wzrost skali działalności poprzez rozbudowę parku maszynowego. A to wszystko po to, by w przyszłości produkować jeszcze więcej worków na śmieci.

- Chcemy nadal się rozwijać i umacniać swoją pozycję na europejskim rynku. Zależmy nam również na zwiększaniu obecności na innych kontynentach, jak Afryka i Ameryka Południowa - mówi nam Maria Przystupa, przypominając o tym, że już dzisiaj zakłady Stelli mogą produkować 1500 ton foliowych worków miesięcznie.

Stella w Niemcach obecna jest już od dwóch lat, czyli od czasu, kiedy część działalności prowadzonej w przeszłości w Skrobowie (przepakowywanie produktów), została przeniesiona właśnie do Panattoni. W tym roku dołączy do niej także część produkcyjna. Ta ostatnia równolegle rozwijana ma być również w Poniatowej, gdzie poza produkcją worków firma tworzy do nich materiał - folię z recyklingu tworzyw sztucznych. Nowe maszyny w Poniatowej mają zostać zakupione jeszcze w tym roku.

Pracownicy lubartowskiego zakładu Stelli otrzymali już propozycje kontynuowania pracy w Niemcach.

Zwolnienia nie są planowane.

W Lubartowie przy ul. Krańcowe docelowo zostać ma część biurowa, administracyjna oraz magazyn. Produkcja w nowym miejscu ma ruszyć 19 maja.

Przypominamy, że od zeszłego roku Stella Pack należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Sarantis; największego producenta worków na śmieci i produktów higienicznych w Europie. Oprócz marki "Stella" w portfolio firmy są także "Anna Zaradna", "Lula", "Pierwsza Cena" oraz "Beauty & Care".