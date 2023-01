Mistrzowie trenują w baraku. Pieniądze na nowy obiekt są, ale wykonawcy brak

Lubartowski Lewart to jeden z najlepszych klubów nieolimpijskiego taekwondo w Europie. Niestety, sukcesy sportowe, jakie przez ostatnie dekady osiągali jego zawodnicy, dotychczas nie szły w parze z poprawą warunków do treningu. Taekwondziści nadal ćwiczą w prymitywnym baraku przy ul. Krzywe Koło.

Z tego samego zaplecza korzystają ich koledzy z sekcji tenisa stołowego i kolarstwa. Szansę na zmianę tego stanu rzeczy dało pozyskanie przez Lubartów 8 mln zł w ramach dotacji z Polskiego Ładu. Pieniądze mają być przeznaczone na budowę nowego obiektu przy ul. Szkolnej na os. Popiełuszki.

Zgodnie z założeniami, niedaleko Szkoły Podstawowej nr 3 ma powstać nowy, wielofunkcyjny budynek z przestronną salą sportową. Dzięki mobilnej kurtynie, jej przestrzeń będzie mogła być dzielona na części, co ma ułatwić wykorzystanie przez sportowców różnych dyscyplin. W tym samym czasie z sali będzie mogła korzystać nawet setka zawodników. Budynek będzie oferował także szatnie, łazienki, sanitariaty, czy pokoje dla trenerów. Pozostała przestrzeń nowej nieruchomości ma zostać przeznaczona na lokal usługowo-handlowy oraz sklep socjalny. Zaplanowano również część mieszkalną, która ma powstać w kolejnym etapie.

Przetarg ogłoszono w formacie "zaprojektuj i wybuduj". Niestety, znalezienie wykonawcy zainteresowanego przygotowaniem dokumentacji oraz wykonaniem całego zadania w ramach środków, jakimi dysponuje miasto, nie jest łatwe. Pierwsze postępowanie unieważniono na początku grudnia. Kolejne podejście również nie zakończyło się powodzeniem.

Tym razem do Ratusza wpłynęły cztery oferty w przedziale od 8,8 mln zł do prawie 11,5 mln zł. Najtańsza od firmy Budimak z Jastkowa zmieściła się w finansowych założeniach, ale mimo to została odrzucona. Powodem była wykryta przez urzędników magistratu nieprawidłowość w sposobie wniesienia wadium. Za najkorzystniejszą uznano w tej sytuacji ofertę złożoną przez Wojtpol z Kozienic (9,3 mln zł), ale ta okazała się za droga. We wtorek przetarg unieważniono.

Czy tym razem zadziała zasada "do trzech razy sztuka" najpewniej przekonamy się już w przyszłym miesiącu. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, pierwszy etap inwestycji przy Szkolnej powinien zostać ukończony w roku 2025.