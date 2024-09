Nowy kierownik KRUS w Lubartowie. To radny powiatowy z Polska 2050

48-letni Wróblewski to były zastępca burmistrza Lubartowa. Przez wiele lat kojarzony był z Platformą. W 2018 roku jako kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska startował w wyborach na burmistrza. Uzyskał 1 846 głosów (18,66 proc.) co dało mu dopiero trzecie miejsce (do II tury weszli Janusz Bodzacki 2721 i Krzysztof Paśnik 3148).

W 2021 roku przeszedł do Polski 2050 Szymona Hołownii. W ostatnich wyborach samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia br. startował do Rady Powiatu w Lubartowie i mandat uzyskał, zdobywając 689 głosów.

Wróblewski to kolejny, nowy kierownik Oddziału Terenowego KRUS w naszym województwie. Po ubiegłorocznych wyborach, w których władzę z rąk Prawa i Sprawiedliwości odbiła Koalicja 15 Października wymienionych zostało już 19 z 22 szefów placówek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do zmian na stanowiskach dochodzi od początku kwietnia. Największe nastąpiły 24 czerwca i 1 lipca. Mateusz Winiarski, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie w tych dniach wręczył powołania aż 7 osobom.

Kierownicy placówek terenowych KRUS w województwie lubelskim