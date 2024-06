Policjanci złapali amatorów cudzego mienia

Na początku czerwca doszło do włamania do mieszkania na terenie Lubartowa. Łupem złodziei padły biżuteria, markowe perfumy, gotówka i sprzęt rtv. Mieszkańcy spostrzegli, że doszło do włamania dopiero jak wrócili z pracy. Policjanci ustalili, że we włamaniu udział brało 3 mężczyzn. Udało się ustalić sprawców i zatrzymać ich na terenie województwa mazowieckiego.

– Podczas przeszukania samochodu i mieszkań policjanci odnaleźli część skradzionych przedmiotów i narzędzia służące do włamań. Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w lubartowskiej jednostce – informuje sierżant sztabowa Jagoda Stanicka z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Decyzją Sądu Rejonowego w Lubartowie włamywacze 40-latek, 41-latek i 43-latek najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Za swoje zachowanie odpowiedzą przez sądem, za co grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności.