Rąbał drzewo, a teraz zbiera na pomoc dla oddziału psychiatrii

Pan Adam, na co dzień dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury, zasłynął niedawno dzięki swojej inicjatywie pod hasłem „będziesz miał przerąbane”. Co się pod tym kryje? Pod koniec września zaoferował na Facebooku pomoc w rąbaniu drewna osobom potrzebującym. Jego post udostępniło ponad 6 tys. osób. Do tej pory, mieszkaniec Lubartowa jesienią rąbał drewno na opał swoim rodzicom.

– Ale w tym roku założyli gaz. A ja nadal mam siekierę. Poza tym, lubię to robić – tłumaczył nam autor całego zamieszania. W ten sposób pomógł już kilku osobom. – To prosty, ludzki gest – przekonuje i zachęca innych do podobnych akcji.

Ale mieszkaniec Lubartowa nie spoczął na laurach i właśnie ruszył z kolejną inicjatywą. Tym razem, chce pomóc lubelskiej I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji.

– Jestem po rozmowie z panią kierownik, która jest wzruszona i zachwycona pomysłem. Uświadomiła mi jeszcze bardziej, jak wielkie potrzeby i braki ma psychiatria dziecięca – zaznacza pan Adam. Przy klinice działa m.in. Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży

Z pomocą sponsorów udało się wyprodukować gadżety, które będą cegiełkami. To koszulki (50 zł), kubki (25 zł) i breloczki (15 zł) z hasłem „będziesz miał przerąbane”.

– Zaprojektowała je Anna Jakoniuk, a produkcją zajmie się Grupa Rzym z Lublina – precyzuje Kościańczuk. Do 5 listopada można wysyłać zamówienia (na email zamawiam.pomagam@interia.pl.) na poszczególne gadżety. – Wszystkie wpłaty będą przekazane na rzecz I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie. Nie ma żadnych opłat manipulacyjnych. 12 listopada przekażę raport, ile gadżetów zostało zamówionych i za jaką kwotę – zapowiada pan Adam.

Z ofertą pomocy zgłaszają się kolejni chętni. Na przykład jedna z lubelskich firm przekaże farbę do odmalowania oddziału psychiatrii.