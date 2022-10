Dług zbliża się do 60 mln zł. Szpital w Lubartowie staje przed problemem "ograniczenia kosztów"

Rada powiatu lubartowskiego pod koniec września zatwierdziła sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2021 rok. Dane przedstawione samorządowcom przez dyrektora placówki, Mirosława Makarewicza oraz główną księgową jednostki, Agnieszkę Kasperek, mogą niepokoić. Wynika z nich, że zeszły rok szpital zakończył z ponad 9,4 mln zł pod kreską oraz zadłużeniem w wysokości ponad 58,5 mln zł. Z tej sumy ponad 21,5 mln stanowią wymagania krótkoterminowe, czyli najpilniejsze do spłaty.

Na plus można zaliczyć fakt, że w ciągu roku ten rodzaj zobowiązań udało się utrzymać w ryzach. Lubartowski SP ZOZ w zeszłym roku wyraźnie zwiększył także przychody, które skoczyły z 65 do prawie 87 mln zł. Niestety koszty działalności w tym samym czasie zwiększyły się jeszcze bardziej, przekraczając poziom 101 mln zł. Same tylko wynagrodzenia pochłonęły 53 mln zł, notując wzrost o jedną trzecią rok do roku.

– Na podstawie zaprezentowanych wyników należy stwierdzić, że sytuacja finansowa szpitala jest niezmiernie trudna – czytamy w podsumowaniu przedstawione radnym dokumentu. Zgodnie z prognozą, zarówno obecny rok, jak i kolejny, SP ZOZ również zakończy na minusie. Straty mają być jednak sukcesywnie obniżane. Według założeń, rok 2022 ma zamknąć się z niecałymi 5 milionami pod kreską, a bilans roku 2024 może być dodatni.

Bez wyraźnego zwiększenia przychodów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów, wyjście z długów będzie bardzo trudne. Według raportu, żeby zahamować wzrost zadłużenia i poprawić płynność należy „podjąć zdecydowane działania restrukturyzacyjne”.

Uzdrowienie finansów lubartowskiego szpitala najpewniej będzie jednym z kluczowych zadań odnowionego zarządu powiatu oraz dyrekcji SP ZOZ.

Co ważne, mimo finansowych kłopotów lubartowski szpital nie rezygnuje z inwestycji. W zeszłym roku wymieniono agregaty w maszynowni i rozpoczęto przygotowania do budowy SOR-u z lądowiskiem dla śmigłowców. W tym roku na dokumentację dla nowego oddziału przeznaczono ponad 870 tys. zł, zakupiono także nowy rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy.