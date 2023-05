W tym szpitalu trwa ważna budowa. Oddział ratunkowy jeszcze w tym roku?

W Lubartowie trwa jedna z najważniejszych inwestycji dotyczących zdrowia mieszkańców powiatu - budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. SP ZOZ zabezpieczył na ten cel prawie 16,2 mln zł. Większość z tych pieniędzy to wsparcie zewnętrzne z Ministerstwa Zdrowia (8 mln zł), rządowego funduszu (4 mln zł) oraz pożyczka od powiatu lubartowskiego (3,3 mln zł).

Nowy oddział szpitala buduje firma Zab-bud z Warszawy. Dotychczas zakończono roboty rozbiórkowe, wylewki i ściany działowe. Trwa montaż instalacji oraz prace zewnętrzne. Przy szpitalu powstaje lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz niewielki obiekt ze śluzą i pomieszczeniem do dekontaminacji (usuwania drobnoustrojów).

Zgodnie z umową z Zab-budem, prace budowlane mają zakończyć się do 25 września tego roku. Na otwarcie oddziału będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Wynika to z konieczności zakupu niezbędnego wyposażenia, na który ma zostać rozpisany osobny przetarg. Kiedy zatem w Lubartowie zacznie działać pierwszy w historii szpitala oddział ratunkowy? Zgodnie z aneksem do umowy z ministerstwem, całość powinna być gotowa do 30 grudnia.

Czy budowa SOR-u prowadzona jest w sposób prawidłowy w tym roku sprawdzał resort zdrowia, który przeprowadził w Lubartowie niezapowiedzianą kontrolę. Jak wynika z informacji przekazanej przez dyrektora Mirosława Makarewicza członkom zarządu powiatu, przejrzano wszystkie umowy i dokumentację zamówienia. - Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i nie zabrano nam żadnej części kwoty dofinansowania - podkreśla szef lubartowskiego SP ZOZ.

O tym, że SOR będzie na czas przekonane są władze powiatu. - Z zapewnień, jakie otrzymuje zarząd powiatu wynika, że postęp prac jest zaawansowany. Nie mamy żadnych sygnałów świadczących o tym, aby realizacja oddziału była zagrożona - informuje Krzysztof Dudziński, rzecznik powiatu lubartowskiego.