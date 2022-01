Wiadomo, kto zajmie się kolejną częścią S19

Złożonych w przetargu ofert było sześć, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie wskazała zwycięską. Zamówienie otrzyma firma firmy Polaqua. Swoje usługi wyceniła na przeszło 183, 4 mln zł. Trzeba zaznaczyć, że chodzi o zaprojektowanie i dobudowanie brakującej jezdni. Zanim dojdzie do podpisania umowy, trzeba poczekać na dopełnienie się kolejnych procedur. Inni biorący udział w przetargu mają czas na złożenie odwołań od rozstrzygnięcia, a postępowanie musi zbadać Urząd Zamówień Publicznych.

– Oceniane one były przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.) i kryteria pozacenowe, czyli przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.) oraz skrócenie terminu realizacji kontraktu (10 proc.). Wszystkie oferty przewidywały realizację zadania w 36 miesięcy i wydłużenie okresu gwarancji – informuje lubelski oddział GDDKiA.

Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej wybudowana została jeszcze w 2011 roku i była to pierwsza trasa ekspresowa w województwie lubelskim. Już wtedy jednojezdniowa droga została zaprojektowana z myślą o późniejszej dobudowie drugiej nitki.

– Dodatkowa, prawa jezdnia, którą teraz zrealizujemy, będzie miała 7,8 km długości. W ramach inwestycji przebudowane zostaną pasy włączenia i wyłączenia na węzłach Kock Północ i Kock Południe – wyjaśniają drogowcy i dodają, że w planach jest powstanie dwóch mostów i dwóch wiaduktów. Powstanie także droga obsługująca przyległy teren i przejścia dla małych zwierząt.

Co do innych części S19 na północ od Lublina, to całość jest podzielona na sześć odcinków, mających razem około 100 km długości. – Odcinek Lubartów - Lublin wybuduje firma Mota-Engil Central Europe. Wykonawca jest na etapie opracowywania projektu budowlanego i materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – informuje GDDKiA i dodaje, że w przypadku pozostałych pięciu odcinków trwają postępowania przetargowe. Podpisanie umów planowane jest w tym roku.