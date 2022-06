Zamordował na ulicy matkę swoich dzieci. Najwyższy możliwy wymiar kary

Paweł B. przed zabiciem byłej żony usłyszał aż 9 wyroków. Został skazany m.in. za znęcanie się nad kobietą. Do więzienia nie poszedł, bo sąd orzekł warunkowe zawieszenie wykonania kary. Po kolejnym przestępstwie trafił za kratki. Po wyjściu z więzienia w dalszym ciągu dopuszczał się przemocy i gróźb karalnych wobec żony. Ostatecznie trafił na cztery lata do więzienia. Kiedy siedział za kratkami, kobieta rozwiodła się ze swoim katem. Po opuszczeniu zakładu karnego nadal groził byłej żonie. Podpalił też drzwi w mieszkaniu jej partnera. Został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności i zakaz zbliżania się do żony. Kilka miesięcy po opuszczeniu więzienia, zabił swoją byłą żonę.

Ostatniego dnia procesu Paweł B. stwierdził, że nie chciał zabić byłej żony. Mówił, że nie wie jak do tego doszło. Sąd nie dał temu wiary. Nie znalazł też w jego zachowaniu żadnych okoliczności łagodzących.

Paweł B. o przedterminowe zwolnienie będzie mógł się starać dopiero po 25 latach w więzieniu. Paweł B. na rzecz trzech synów i matki Anny ma poza tym zapłacić po 50 tysięcy złotych nawiązki.

Wyrok jest nieprawomocny. – Sąd podzielił w całości stanowisko prokuratury, tak co do winy jak i kary, dlatego wyrok w mojej ocenie jest wyrokiem słusznym. Spodziewam się apelacji ze strony obrony, bo były sugestie co do tego, aby orzeczona kara była zdecydowanie niższa – powiedział po wyroku prokurator Krzysztof Sokół.

Obrońcy oskarżonego proponowali dla niego 25 lat więzienia.