30 mln zł dofinasowania na wyposażenie szkół i uczelni zawodowych

– To wsparcie dla bazy dydaktycznej, dla kształcenia wykwalifikowanych pracowników w różnych zawodach, aby po ukończeniu tych szkół byli gotowi wejść na rynek pracy – powiedział marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski, który dziś wręczył umowy na dofinasowanie projektów przedstawicielom uczelni oraz samorządów prowadzących szkoły zawodowe.

Dofinasowanie na wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego przyznano 12 zgłoszonym projektom. Dziewięć z nich dotyczy 19 szkół zawodowych i techników prowadzonych przez samorządy, a trzy – szkół wyższych. Łączna wartość zaplanowanych inwestycji wynosi ponad 37 mln zł, z czego wkład Funduszy Europejskich to niemal 30 mln zł.

10 mln zł otrzymał powiat lubelski na inwestycje w dwóch szkołach. Dzięki tym pieniądzom w Zespole Szkół w Bełżycach zmodernizowana zostanie Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, a w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach będą zmodernizowane i doposażone pracownie architektury krajobrazu, grafiki komputerowej, programowania oraz sieci komputerowych.

– Szukaliśmy dofinasowania na te inwestycje. To najwyższy czas (rozwijać szkolnictwo zawodowe - PAP), bo brakuje ludzi wykonujących zawody potrzebne nam na co dzień. Chodzi o to, żeby ci młodzi ludzie mieli dobrą bazę do praktyki, która jest tu najważniejsza” – powiedziała starosta lubelski Sylwia Pisarek-Piotrowska.

1 mln zł dofinansowanie otrzymało starostwo powiatowe w Rykach na przebudowę pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie. „Pracownia będzie całkowicie zmodernizowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt, którego tam teraz brakuje” – podkreślił starosta rycki Dariusz Szczygielski.

10 pracowni zawodowych m.in. gastronomiczną, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, obróbki ręcznej i maszynowej metali, mechatroniki, diagnostyki samochodowej - zostanie zmodernizowanych i doposażonych w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku. Z unijnego wsparcia skorzystają również m.in. trzy szkoły zawodowe w Puławach, do których zakupiony będzie nowy sprzęt m.in. symulator spawalniczy, program graficzny do tworzenia geodezyjnych map i szkiców, czy pakiet oprogramowania do modelowania 3D.

Dofinasowanie na zakup nowoczesnego sprzętu otrzymały także trzy szkoły wyższe. Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie dzięki funduszom unijnym wyposaży pracownie kierunków kosmetologia i fizjoterapia. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie zakupi narzędzia do laboratoriów spawalnictwa, mechaniki płynów, inteligentnych instalacji elektrycznych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zakupi sprzęt do pięciu pracowni m.in. badań biometrycznych, skaningu 3D, instrumentarium geodezyjnego, naziemnego skaningu laserowego. Dofinansowanie unijne dla uczelni opiewa na kwoty od blisko 700 tys. zł do ponad 2 mln zł.

Pieniądze na wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego pochodzą z dwóch konkursów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.