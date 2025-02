Na polskich drogach pojawią się nowe fotoradary. Generalny Inspektorat Transportu Drogowego podpisał umowę na dostawę i montaż 70 urządzeń TraffiStar SR390, które będą monitorować prędkość pojazdów i rejestrować wykroczenia. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rozwój operacyjności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego na polskich drogach”, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nowe urządzenia pojawią się w miejscach szczególnie niebezpiecznych, gdzie często dochodzi do wypadków spowodowanych nadmierną prędkością. W ramach tego projektu fotoradary staną m.in. w województwie wielkopolskim (11), dolnośląskim (10) oraz mazowieckim (8). Dwa nowe urządzenia trafią także do województwa lubelskiego.

Te dwie lokalizacje to Liśnik Duży i Annopol. Obie to droga DK74 w terenie zabudowanym. W Liśniku chodzi o lokalizację tuż przed przejściem dla pieszych na długim prostym odcinku drogi. W Annopolu z kolei będzie to lokalizacja niemal w centrum, tuż przed łukiem na ulicy Radomskiej.

Fotoradary zostaną zamontowane w ciągu najbliższych miesięcy, a ich uruchomienie zaplanowano na połowę przyszłego roku. Urządzenia będą w stanie rejestrować prędkość kilku pojazdów jednocześnie, zarówno w dzień, jak i w nocy, bez względu na warunki atmosferyczne. Mają także funkcję automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Przy wyborze lokalizacji brano pod uwagę dane o liczbie wypadków, ofiarach i specyfice danego miejsca, np. obecność przejść dla pieszych i szkół. Nowe fotoradary mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę wypadków.

Wartość całej inwestycji wynosi 161 mln zł, z czego koszt jednego urządzenia to około 240 tys. zł. Pierwsze fotoradary pojawią się jeszcze w tym roku.