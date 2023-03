Bezrobocie w Lubelskiem jednym z najwyższych w kraju. W których powiatach najtrudniej o pracę?

– Jest bieda – mówi Agnieszka Wypych pełniąca obowiązki dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie i narzeka, że zazwyczaj jej rejon notował stopę w wysokości podobnej do innych wschodnich powiatów, a teraz mocno wskaźnik spadł. – Wielu przedsiębiorców zlikwidowało ostatnio działalność. To głównie handel: sklepy i hurtownie. Powstają nowe firmy, ale z reguły jednoosobowe. Nie ma tu dużych zakładów pracy – wylicza pani dyrektor.

Te największe to np. Cukrownia Werbkowice, jednostka wojskowa czy zakład karny.

Jest jeszcze jednak kwestia. Pod koniec roku w okolice Hrubieszowa wracają mieszkańcy z prac sezonowych w innych częściach kraju i z zagranicy. – I rejestrują się jako bezrobotni. Zazwyczaj na krótko. Przyjeżdżają np. skorzystać z usług ochrony zdrowia i wyjeżdżają – ujawnia Wypych.

Jednak Barbara Gil, p. o. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie zaznacza, że na dane GUS trzeba spojrzeć ostrożnie. Statystycy, po Narodowym Spisie Powszechnym w ubiegłym roku, zmienił sposób liczenia bezrobotnych. I dlatego w powiecie chełmskim wynosi aż 16,8 proc. – A tymczasem utrzymuje się od dwóch lat na takim samym poziomie jak w mieście Chełm, czyli na poziomie 9-10 proc. – wyjaśnia.

Dodaje, że osoby, które szukają pracy, nie powinny mieć problemu z jej znalezieniem. – Zatrudniają mikro, małe i średnie firmy. Tych wielkich na naszym terenie raczej nie ma – mówi Gil i zaznacza, że są też bezrobotni, którzy zatrudnieniem niezainteresowani. – Nie wiemy czemu się u nas rejestrują. Chyba po to, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne – kwituje dyrektor Gil.

Bezrobocie w wybranych powiatach województwa lubelskiego

hrubieszowski - 17,0 proc.,

chełmski - 16,8 proc.

włodawski - 16,5 proc.,

łukowski - 4,6 proc.,

Lublin - 5,0 proc.

Lubelski – 6 proc.,

puławski – 6 proc.

Praca i płaca

W styczniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 6883,96 zł i było o 13,5 proc. wyższe niż przed rokiem. Jednak siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenia zmniejszyła się w skali roku o 3,2 proc.

Co do województwa lubelskiego, to przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6070,46 zł i było wyższe o 15,1 proc. niż w styczniu 2022 r.

Pieniędzy nie wystarcza do pierwszego

Zgodnie z danymi BIK w 2022 roku udzielono łącznie 3,6 mln pożyczek pozabankowych na kwotę 9,1 mld zł. W porównaniu do 2021 r. ich liczba wzrosła o blisko 23 proc. a wartość o 27 proc. Tylko w styczniu udzielono 273,4 tys. pożyczek (o wartości 761 mln zł), czyli o 8,3 proc. więcej niż 12 miesięcy temu.