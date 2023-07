Budownictwo mieszkaniowe w odwrocie. Na Lubelszczyźnie wydano o połowę mniej pozwoleń na budowę niż przed rokiem!

Według wstępnych danych GUS od stycznia do końca czerwca w kraju oddano do użytkowania 111,9 tys. mieszkań, tj. 2,5% więcej niż w analogicznym okresie roku 2022. Na Lubelszczyźnie ten wskaźnik jest zdecydowanie wyższy i wynosi aż 16,5%. W pierwszym półroczu ubiegłego roku oddano w naszym regionie do użytkowania 4493 mieszkań, a teraz o 743 więcej - 5 236. I na tym dobre wiadomości się kończą. Inflacja, rosnące koszty pracy i materiałów budowlanych, a także drogie kredyty sprawiły, że rozpoczęto budowę zdecydowanie mniejszej ilości mieszkań niż przed rokiem – w Polsce 85,6 tys. (spadek o 28,5%), a na Lubelszczyźnie tylko 4075, wobec 5318 (o 1243 mieszkań mniej, spadek o 23,4%).

Jeszcze gorzej jest jeśli chodzi o pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy. W Polsce dokonano ich 111,9 tys., tj. o 34,7% mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Na Lubelszczyźnie to zaledwie 4075, przy 8401 przed rokiem!