Budżet Nałęczowa na 2023 rok. Na co starczy?

Bogdanka AZS UMCS Lublin awansowała do półfinału mistrzostw Polski U-19

Regulamin imprezy trwającej od piątku do niedzieli w lubelskiej hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli zakładał, że awans do półfinału wywalczy tylko zwycięzca turnieju. To zmuszało Marka Lebiedzińskiego, opiekuna ekipy z Lublina, do rzucenia wszystkich sił na inauguracyjne starcie z MKS MOS Betard Wrocław.