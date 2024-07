Burze i upały nie odpuszczają

Od godz. 13.30 do 3 w nocy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach. Zagrzmieć może w 16 powiatach: biłgorajskim, Chełmie, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubelskim, Lublinie, łęczyńskim, opolskim, świdnickim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim, Zamościu.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad – czytamy w komunikacie IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 procent.

Z kolei w całym województwie można spodziewać się upałów. Temperatura maksymalna może wynieść od 32 do 35 stopni Celsjusza. Z kolei temperatura minimalna w nocy może sięgnąć od 17 do 23 stopni Celsjusza. Alert drugiego stopnia obowiązuje do środy do godz. 20.30.