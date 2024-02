Chciała zostać senatorem, teraz jest liderem listy do Sejmiku. Wiemy, kto będzie kandydował z PiS w okręgu nr 4

Lista kandydatów, która zostanie zaprezentowana w niedzielę nieco różni się od tej, którą pierwotnie planowano w PiS. Liderką miała być Monika Pawłowska. „1” oraz po wygranych wyborach stołek wicemarszałka, miały sprawić, że nie zdecyduje się na przyjęcie mandatu poselskiego po skazanym prawomocnym wyrokiem, a następnie uniewinnionym przez prezydenta Mariuszu Kamińskim. Pawłowska postanowiła jednak, że mandat przyjmie i po krótkiej, kilkumiesięcznej przerwie wraca na Wiejską. W tej sytuacji stało się jasne, że listę otwierać będzie Kamila Grzywaczewska, do niedawna dyrektorka oddziału terenowego KOWR w Lublinie, która w ostatnich wyborach parlamentarnych walczyła o fotel senatora w okręgu chełmskim. Zagłosowało na nią aż 46 754 wyborców. To jednak nie wystarczyło, a senatorem na kolejną kadencję został Józef Zając, startujący tym razem z własnego komitetu, ale z poparciem paktu senackiego.

Tuż za Grzywaczewską na liście znalazł się Radosław Brzózka, były szef gabinetu politycznego ministra Przemysława Czarnka i były jego rzecznik, gdy ten sprawował funkcję wojewody. Ale to nie on był na liście życzeń władz w regionie. O mandat radnego wojewódzkiego ze Świdnika mieli ubiegać się burmistrz Waldemar Jakson lub obecny radny Sejmiku Michał Piotrowicz. Obaj mają wystartować, tyle że w wyborach do Powiatu Świdnickiego. W kulurach wymieniano także Grzegorza Alinowskiego, byłego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, który awansował na to stanowisko po przejęciu władzy przez PiS, pod koniec stycznia 2016 roku, a teraz je stracił.

Trzecie miejsce przypadło Dorocie Cieślik, zastępczyni prezydenta Chełma. „4” będzie Piotr Rybak, dyrektor szpitala w… Puławach. Rybak na liście jest przedstawicielem powiatu Łęczyńskiego. Pochodzi z Milejowa, gdzie w przeszłości był zastępcą wójta. Ukończył politechnikę, a także studia podyplomowe z zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Przez 7 lat kierował szpitalem w Łęcznej, a dyrektorem placówki w Puławach został w lecie 2015 roku. Co ciekawe, trzy lata później z listy Prawa i Sprawiedliwości wystartował w wyborach do rady powiatu łęczyńskiego i do dzisiaj zasiada w Zarządzie.

Piąte miejsce otrzymał Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Tak niska pozycja miała nawet sprawić, że wycofa się z kandydowania. Ostatecznie na liście jednak będzie.

Z „6” kandydować będzie Krystyna Galińska z powiatu świdnickiego, a z „7” Jacek Sańkowski, sekretarz gminy Leśniowice w powiecie chełmskim.

Listę zamyka Marcin Szewczak, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła I, którego za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy bardzo często można było oglądać w roli komentatora w Wiadomościach.

