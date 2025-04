Czy naprawdę znasz Ziemię? A swoją małą ojczyznę? Sprawdź się w naszym quizie na Dzień Ziemi

Tego dnia wszyscy jesteśmy trochę bardziej eko – sadzimy drzewa, sprzątamy lasy, segregujemy odpady i obiecujemy sobie, że od jutra naprawdę będziemy chodzić z własną torbą na zakupy.

Dlatego przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego – quiz wiedzy z okazji Dnia Ziemi, który nie tylko sprawdzi Waszą wiedzę ogólną o planecie, ale też… przyjrzy się temu, jak dobrze znacie przyrodnicze skarby Lubelszczyzny. Bo o globalnym ociepleniu mówi się dużo, ale czy wiemy, jak wygląda torfowisko w Urszulinie? Albo które miasto naszego regionu ma najwięcej parków przypadających na mieszkańca?

Ziemia zaczyna się tu – pod naszymi stopami. W parku, który mijasz w drodze do pracy. W lesie, do którego nie zaglądasz od podstawówki. W rzece, która kiedyś była czystsza. Dzień Ziemi to świetna okazja, by przypomnieć sobie, że ekologia nie kończy się na wielkich hasłach, ale zaczyna od znajomości i szacunku dla najbliższego otoczenia. A z tym bywa różnie – sami przyznajcie, kiedy ostatnio ktoś Wam opowiedział coś ciekawego o rezerwacie „Skarpa Dobrska”?

Quiz, który znajdziecie poniżej, to połączenie dobrej zabawy, solidnej porcji wiedzy i lokalnego patriotyzmu w wersji zielonej. Przygotowaliśmy pytania z zakresu geografii, przyrody, ekologii i ochrony środowiska – zarówno globalnie, jak i lokalnie. Będą pytania o jeziora Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, o zagrożone gatunki, czy ogólne pytania o budowę Ziemi. Nie zabraknie też lekkiego przymrużenia oka – bo Ziemia zasługuje nie tylko na troskę, ale i na to, by z nią porozmawiać z sympatią.

Sprawdź się, przetestuj rodzinę, wyślij znajomym. Możesz być mistrzem planety albo eko-entuzjastą na dorobku – każda wiedza się liczy. A może po rozwiązaniu quizu spojrzysz na swój osiedlowy trawnik nieco łaskawszym okiem?