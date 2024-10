Darmowe badania dla osób po czterdziestce tylko do końca roku

Program ruszył w lipcu 2021 roku. Z programu mogą skorzystać osoby, które mają więcej niż 40 lat, bez górnej granicy wieku. Badania są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, więc są bezpłatne dla pacjentów. Są dostępne trzy grupy badań: dla kobiet, dla mężczyzn i pakiet wspólny.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:

- morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

- stężenie glukozy we krwi

- próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

- poziom kreatyniny we krwi

- badanie ogólne moczu

- poziom kwasu moczowego we krwi

- krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:

- morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi

- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

- stężenie glukozy we krwi

- próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

- poziom kreatyniny we krwi

- badanie ogólne moczu

- poziom kwasu moczowego we krwi

- krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

- PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

- pomiar ciśnienia tętniczego

- pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie

- obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)

Jest kilka sposobów, aby przystąpić do programu. Aby się zarejestrować można wypełnić ankietę poprzez Internetowe Konto Pacjenta, przez infolinię pod nr tel. +48 800 100 101, w przychodni POZ uczestniczącej w programie lub w aplikacji mojeIKP. Wyniki odbiera się w placówce, w której wykonane były badania. Co ważne, badania można wykonać ponownie, jeśli minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu.

Te osoby nie muszą już wypełniać ankiety, ponieważ po roku od poprzednich badań, automatycznie dostaną e-skierowanie na koncie IKP. Rejestracja przebiega w ten sam sposób, co za pierwszym razem.

- Od początku funkcjonowania programu Profilaktyka 40 plus, tj. od 1 lipca 2021 r. do 8 października 2024 r. z programu skorzystało 410 428 pacjentów z województwa lubelskiego, w tym 244 743 kobiety i 165 685 mężczyzn. Jako województwo zajmujemy 3 miejsce na podium w liczbie przebadanych osób, tuż za Mazowszem i Wielkopolską – przekazuje Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału NFZ.

W województwie lubelskim program realizują 253 placówki medyczne. Pełna lista dostępna jest na stronie pacjent.gov.pl.