Donald Trump 47. prezydentem USA

Trump kilka razy zapowiadał, że może skończyć wojnę w 24 godziny. Dodał, że ostrzegał Putina, „Władimirze, jeśli zaatakujesz Ukrainę, uderzę cię tak mocno, że nawet w to nie uwierzysz. Uderzę cię w sam środek piep*** Moskwy. Jesteśmy przyjaciółmi. Nie chcę tego robić, ale nie mam wyboru”. Putin odniósł się do tego słowami: „nie ma sensu grozić Rosji, bo to ją tylko ożywia”. Dla nas, na Lubelszczyźnie, rozwój sytuacji za naszą wschodnią granicą jest najważniejszy. Co zrobi Donald Trump? Jak zachowa się Moskwa, jeśli Trump wstrzyma pomoc dla Ukrainy? Ruszy dalej? A może wykorzysta ten moment do nacisków na prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego do zawarcia „brudnego pokoju”?

Znaków zapytania jest o wiele więcej. W tej chwili świat stanął w obliczu III wojny. Konflikt na Bliskim Wschodzie, krwawa wojna w Ukrainie, narastające napięcie wokół Korei Północnej i Honkongu. Wystarczy iskra. Tuż po wczorajszym zamknięciu lokali wyborczych Stany Zjednoczone przeprowadziły planowany od dawna test broni hipersonicznej, której pociski uderzają w odległe kontynenty w ciągu 22 minut… Trump obiecuje, że w styczniu - gdy obejmie urząd prezydenta - rozpocznie się złota era USA. Zobaczymy