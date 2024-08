ITD szuka pracowników. Na początek można zarobić ponad 5 tysięcy złotych

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie z dwoma oddziałami w Zamościu i Międzyrzecu Podlaskim pracuje 34 urzędników. To za mało, by sprawnie realizować wszystkie zadania. ITD poszukuje dwóch kandydatów na inspektorów do pracy w międzyrzeckim oddziale.

Kto może aplikować?

Trzeba mieć ukończone 23 lata, być obywatelem Polski i w pełni korzystać z praw publicznych. Niezbędne są też zdana matura i prawo jazdy kat. B. Dodatkowym atutem będzie prawo jazdy kategorii A i C, znajomość języków obcych i posiadanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Nabór potrwa do 6 września.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani, odbędą półroczne szkolenie specjalistyczne zakończone egzaminem państwowym. Następnie, już jako inspektorzy transportu drogowego, będą przeprowadzać kontrole drogowe i kontrole na terenie przedsiębiorstw transportowych.

Aplikant może liczyć na zasadnicze wynagrodzenie w kwocie 5.257,08 brutto plus dodatek stażowy. Po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym II stopnia zostanie zatrudniony na stanowisku młodszego kontrolera transportu drogowego z wynagrodzeniem zasadniczym nie mniej niż 5700,00 zł brutto plus dodatek stażowy oraz dodatek inspekcyjny.

Stosowne ogłoszenie znajduje się na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl/lubelskie/miedzyrzec-podlaski/aplikant,141533,v7