Krwi jak na lekarstwo. Są duże braki w dwóch grupach

Oddziały Regionalnego Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie pracują codziennie i codziennie czekają na chętnych do podzielenia się krwią. W najbliższym tygodniu organizowane będą również akcje terenowe. To okazja, by pomóc nie tyle RCKiK, co osobom chorym, potrzebującym krwi.

Potencjalni krwiodawcy będą mogli od wtorku do czwartku zgłaszać się w kilku lokalizacjach. Szczegóły poniżej: