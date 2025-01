Okres noworoczny przyniósł obfitość wygranych w grach liczbowych lotto. Swoje szczęście miał też mieszkaniec województwa lubelskiego.

W noworocznym losowaniu Ekstra Pensji padła tylko jedna główna wygrana. Szczęsliwy los nadano w kolekturze w Górze Puławskiej przy ul. Radomskiej 1. Dzięki wytypowaniu liczb 12, 18, 24, 26, 30 i 3 na konto szczęśliwca co miesiąc przez 20 lat będzie wpływać po 5 tys. zł, co łącznie daje 1 200 000 zł.

Jak się okazało, sylwester był też bardzo szczęśliwy dla gracza, który nadał swój kupon na stacji benzynowej przy ulicy Jana Pawła II w Lubinie. Padła tam „szóstka” w lotto i na konto kolejnego milionera wpłynie 19 402 903,20 zł. Dodatkowo gracz zwiększył szansę wybierając grę systemem (9 z 49 liczb) i oprócz tego zarobił 122 703,60 zł.

Totalizator Sportowy informuje, że to najwyższa wygrana w lotto w 2024 roku.

– Rozbita w Sylwestra kumulacja narastała przez 3 tygodnie i przyniosła łącznie prawie 670 tys. wygranych pozostałych stopni. Poza „szóstką” do grających w tym ciągu kumulacyjnym trafiło ponad 24 mln zł wygranych pozostałych stopni. Dodajmy, że z rozbitej 31 grudnia kumulacji na wsparcie sportu trafiło 16 212 318,75 zł, a na rozwój kultury 4 323 285,00 zł – dodaje Totalizator.

Kolejne losowanie lotto już w czwartek (2 stycznia). Do wygrania jest 2 mln zł, a jeśli dopłacimy złotówkę do zakładu, to mamy także szanse na wygranie miliona złotych.

Sylwester to także wygrana w Eurojackpot. Gracz z Gorzowa Wielkopolskiego trafił wygraną IV stopnia wartą 1 108 382,30 zł. Szczęściarz zagrał w systemie chybił trafił i był jedynym zwycięzca w Polsce.

W piątek odbędzie się kolejne losowanie w Eurojackpot. Pula przeznaczona na główne wygrane może wynieść nawet 240 000 000 zł.