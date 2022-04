Lubelskie. Tragiczne wypadki na drogach. Nie żyją 33-latek i 25-latek

Pierwszy z wypadków miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę na drodze krajowej nr 2 - w powiecie bialskim pomiędzy miejscowościami Żabce a Międzyrzec Podlaski.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów z drogówki wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Renault 33-letni mieszkaniec Międzyrzeca Podlaskiego najechał na tył jadącego przed nim samochodu ciężarowego marki Man z naczepą – opisuje kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. – W wyniku wypadku mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Jak ustalili mundurowi, 33-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.

Samochodem ciężarowym jechał 35-letni kierowca - obywatel Białorusi. – Mężczyzna był trzeźwy. Potwierdziło to przeprowadzone przez mundurowych badanie – dodaje rzeczniczka bialskiej KMP.

Śmiertelne potrącenie

– Kolejny tragiczny wypadek miał miejsce w niedzielę ok. godz. 20.30 w powiecie chełmskim w miejscowości Janów na drodze krajowej nr 12 – dodaje kom. Anna Kamola z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. – Wstępne ustalenia wskazują na to, że kierujący audi 19-latek na prostym odcinku drogi w terenie niezabudowanym potrącił pieszego.

Na miejscu zginął 25-letni mieszkaniec Warszawy. – Kierujący pojazdem był trzeźwy – informuje Kamola.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności obu tych tragicznych zdarzeń. Ciała ofiar obu wypadków zostaną poddane sekcji.

Niebezpiecznie w Zdrapach

Tymczasem do groźnie wyglądającego wypadku doszło także w niedzielę, ok. godz. 12.40 w Zdrapach (powiat kraśnicki), na krajowej "19". Jak wstępnie ustalili policjanci 53-letni kierowca renault scenic najechał na tył volkswagena passata, który jechał przed nim. Stało się to w momencie kiedy 44-latka prowadząca vw rozpoczęła "manewr skrętu w lewo".

– Siła uderzenia sprawiła, że passat wylądował w przydrożnym rowie – relacjonuje mł. asp. Paweł Cieliczko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. – Z miejsca wypadku cztery osoby z renault zostały przewiezione do szpitala, jednak po badaniach, ustalono, że obrażenia odniosła jedna z nich.

Kierowcy uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi. Po zdarzeniu aut droga krajowa z Kraśnika do Lublina przez pewien czas była zablokowana. Kierowcy byli kierowani na objazdy.

Policyjne statystyki

Policja podsumowuje, że od soboty na drogach województwa lubelskiego doszło łącznie do 7 wypadków, w których pięć osób zostało rannych, zaś dwie osoby zginęły. Funkcjonariusze odnotowali także 64 kolizji. Zatrzymanych zostało 47 nietrzeźwych kierowców.