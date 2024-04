Matura. Ostatnie podpowiedzi

Jednym z przedmiotów, które niejednokrotnie wpływają na poziom przedmaturalnego stresu jest matematyka. Przygotowań do tego egzaminu nie warto odkładać.

– Co roku tak się zdarza, że z matematyki chyba najwięcej osób nie zdaje egzaminu maturalnego. Staraliśmy się dobrze przygotować naszych maturzystów. Mieli dwie próby maturalne na poziomie podstawowym, dwie na poziomie rozszerzonym i każdy nauczyciel stara się w obrębie swojej klasy powtarzać materiał z uczniami. Niekoniecznie trzeba się uczyć wzorów na pamięć, ponieważ karty wzorów są dostępne na maturze, podobnie jak kalkulator prosty. Według mnie najlepiej jest robić zadania z różnych działów, raczej nie z jednego działu, bo jednak uczniowie zapamiętują pewne schematy rozwiązań i jak będą w tej trudnej sytuacji jaką jest matura to jest szansa, że sobie przypomną, że robili podobne zadanie – radzi Jagoda Lasocka, nauczycielka matematyki z V LO w Lublinie.

Kłopot z geometrią

Jest jeden z działów matematyki, który zdaniem nauczycielki może sprawiać najwięcej trudności, a co za tym idzie, należy poświęcić na niego więcej uwagi przy powtórkach.

– Geometria sprawia najwięcej kłopotów. Jeśli chodzi o jakieś przekształcenia, to dzieci jednak starają się coś napisać poprawnie czy niepoprawnie, ale starają się przekształcić. Natomiast w zadaniach z geometrii, po pierwsze trzeba wykonać rysunek na podstawie danych z zadania i to już jest czasami pewna trudność. A po drugie, niejednokrotnie doświadczenie powinno im podpowiedzieć, że wystarczy narysować jakiś odcinek, symetralną, dwusieczną czy wysokość i zadanie będzie bardzo proste do rozwiązania. Ale żeby było prościej, to trzeba mieć to doświadczenie i jeśli się na ten pomysł nie wpadnie to czasami trudno jest rozwiązać zadanie – zaznacza Jagoda Lasocka.

Kluczem do dobrych wyników egzaminu z matematyki ma być oswojenie się z zadaniami i ich schematami. Ważna jest również znajomość wzorów, ponieważ jak podkreśliła nauczycielka, bez zapoznania i „napatrzenia” się na wzory, podczas matury uczeń może nie wiedzieć, w którym momencie ich użyć i które będą pasowały do danego zadania.

Ostatnie powtórki

Niektórzy uczą się aż do ostatniego dnia, inni decydują się na odpoczynek.

– Dalej się uczę. Może nie tak intensywnie jak wcześniej, bo już sobie trochę odpoczywam. Niczego magicznie się nie nauczę w chwilę, tylko powtarzam te rzeczy, które już umiem – opowiada Jakub, maturzysta z V LO w Lublinie. – Intensywną powtórkę zacząłem w tamtym roku. Wolałem zostawić sobie czas na odpoczynek tuż przed maturą, ale wiem, że dużo osób uczy się znacznie później. Poświęcałem wtedy 3-4 godziny na naukę dziennie około 3 razy w tygodniu. Najbardziej martwię się językiem polskim, dlatego na tym się najbardziej skupiam. Jest bardzo dużo tych lektur i dodatkowo wypracowanie, które jak się źle napisze, to już po maturze. Mam ścisły umysł i dla mnie matematyka jest łatwiejsza. Złożę papiery na studia w Warszawie, ale wątpię, że się dostanę. Najprędzej zostanę w Lublinie i pójdę na Politechnikę Lubelską. Gdybym miał jednak studiować w Warszawie wybrałbym kierunek ekonometria, a w Lublinie analiza danych, więc wszystko, co jest ściśle związane z matematyką.

Nad lekturami najdłużej

Takie samo zdanie co do najtrudniejszego przedmiotu maturalnego ma Robert z VI LO, który również zmaga się z dużą liczbą lektur.

– Najdłużej siedzi się jednak nad lekturami, bo jest ich trochę sporo. Niełatwo jest przyswoić kilkadziesiąt tytułów. Z angielskim nigdy nie miałem problemów, przychodziło mi to naturalnie i bez większego wysiłku dostawałem piątki. Do matematyki się wcale nie uczyłem, bo wiem, że do zdania wystarczy mi te 12 lat, przez które się uczyłem. Jeszcze trochę powtarzam ważniejsze lektury np. Dziady czy Pana Tadeusza. Zostałem finalistą olimpiady z wiedzy o mediach, a zawsze mnie interesowały takie tematy. Po maturze planuję iść na UMCS, na dziennikarstwo i podążać w tym kierunku kariery. Nie wiem jeszcze, gdzie chciałbym konkretnie pracować, bo jestem osobą, która skupia się na tym co jest tu i teraz. Nie wybiegam za bardzo w przyszłość – podkreśla Robert. – Mam wrażenie, że z każdym tygodniem ten stres i wątpliwości narastają. Najbardziej stresuję się tym, co zazwyczaj szło mi dobrze, czyli angielski i wypracowania. Zdarza się kogoś zawieść, ale siebie samego nie chcę zawieść.

Dać z siebie wszystko

Matura to ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Nawet mimo dużej ilości czasu spędzonego na nauce, maturzysta może czuć stres i niepokój. Dużo negatywnych emocji może wynikać z presji, którą niejednokrotnie sami możemy na siebie nałożyć.

– Często nakładamy na siebie różne trudności i jak sobie założymy, że musimy mieć te 100 proc. z matematyki i nagle jest 99 proc. to może być to ogromna porażka. A co, jeżeli byśmy po prostu nastawili się na to, że damy z siebie wszystko? To jest tylko test i on nie będzie wpływać na samoocenę do końca życia. Pamiętajmy o swoim zdrowiu psychicznym, bo jeżeli będziemy myśleć o sobie beznadziejnie, to wtedy każdy egzamin w życiu, zdanie prawa jazdy albo zerwanie z chłopakiem będzie dla nas tragedią. Warto zadbać przed egzaminem o picie odpowiedniej ilości wody, wysypianie się, aktywność fizyczną i wtedy możemy się poczuć lepiej. Nie nakręcajmy się, nie narzekajmy, a traktujmy to jako element rozwojowy i etap, który warto przejść – wylicza dr Marlena Stradomska, psycholog, wykładowca UMCS i ekspert biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oprócz samego merytorycznego przygotowania do egzaminu, ważne jest także pozytywne nastawienie i nie zrażanie się, jeśli odniesiemy porażkę.

– Myślę, że najważniejsze jest to, że ile byśmy nie mieli tych procent na maturze to i tak wszechświat ma dla nas coś dobrego – dodaje dr Stradomska. – Jeśli nastawimy się np. na medycynę, prawo czy jakikolwiek kierunek, który jest potencjalnie wymarzony, to wcale nie musimy pracować w tym zawodzie. Ten egzamin otwiera bardzo dużo dróg. Kwestia tego, żeby dać sobie taką przestrzeń na to, że życie jest zmienne