Miasta Lubelszczyzny jak z horroru - tak widzi je sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja uczy się maszynowo na bazie ogromnych baz danych, zdjęć, tekstów, informacji. I chociaż sama nie ma świadomości, odpowiadając na niektóre z poleceń, wykazuje się czymś w rodzaju wyobraźni i kreatywności. Graficznie np. ChatGPT jest w stanie wytworzyć niemal dowolny obraz, ale najciekawsze rezultaty zobaczymy nie opisująć dokładnie tego, co chcielibyśmy zobaczyć, ale pozwalając temu narzędziu na własną interpretację.

Dla celów czysto rozrywkowych, ale także po to, by pokazać możliwości współczesnych komputerów, stworzyliśmy dość oryginalną galerię zdjęć. GPT na nasze polecenie przygotowało obrazy przedstawiające poszczególne miasta województwa lubelskiego tak, jakby były one groźnymi postaciami rodem z horrorów. Komputer kojarzył herby miast oraz ich przemysłowe symbole. Przykładowo Świdnik to potwór w kształcie śmigłowca, Łęczną pokazał jako groźnego dzika, a Chełm jest potworem kredowym. Puławy to postać znajdująca się w oparach chemicznego laboratorium, natomiast Zamość komputer przedstawił jako rycerza.