Sypnęli kasą: gdzie rolnicy będą mieli lepszy dojazd do pól

Umowy zostały podpisane w poniedziałek. Tym razem, zarząd województwa przeznaczył prawie 1,8 mln złotych na budowę lub modernizację łącznie ponad 5,8 km dróg dojazdowych.

- Ten fundusz istnieje po to, żeby rolnicy mieli lepszy dojazd do swoich pól. Lubelskie to teren rolniczy i dlatego chcemy wspomóc rozwój infrastruktury dojazdowej do gruntów rolnych, który jest codzienną trasą dla mieszkańców naszego województwa – powiedział Jarosław Stawiarski, marszałek.

Dotację otrzymało 11 gmin.