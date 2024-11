Nie daj się rakowi i zbadaj piersi

W przypadku jakichkolwiek nowotworów klucz do zdrowia stanowi wczesne wykrycie. Im wcześniej postawiona zostanie diagnoza, tym szybciej zostanie wprowadzone odpowiednie leczenie. Nie inaczej jest w przypadku profilaktyki raka piersi. Kobiety w wieku 45-74 lat mogą co dwa lata wykonywać bezpłatną mammografię. Dotyczy to pań, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne i nie chorowały wcześniej na raka piersi.

Po województwie lubelskim jeździ mobilny gabinet, w którym można wykonać badanie. Aby skorzystać należy zadzwonić pod numer podany przy danym terminie.

Harmonogram najbliższych postojów mammobusa (z podziałem na powiaty):

bialski

09.12: Biała Podlaska, Grabowa 7, przy Kauflandzie, w godz. 9-17, nr tel.: 58 767 34 44

09.12: Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, przy Przychodni Rejonowej, w godz. 9-17, nr tel.: 58 767 34 44

biłgorajski

02.12: Józefów, Kościuszki 54, przy Ośrodku Zdrowia, w godz. 9-14, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

04.12: Aleksandrów, Aleksandrów 380, na parkingu obok Urzędu, w godz. 8-14, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

04.12: Biłgoraj, Targowa 27, przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, w godz. 9-17, nr tel.: 58 767 34 44

09.12: Biłgoraj, Kościuszki 16, przy Biłgorajskim Centrum Kultury, w godz. 9-14, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

chełmski

06.12: Chełm, Aleja 3-Go Maja 20, przy Kauflandzie, w godz. 9-17, nr tel.: 58 767 34 44

hrubieszowski

03.12: Horodło, Jurydyka 1, na parkingu obok Urzędu, w godz. 8:30-14, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

10.12: Mircze, Kryłowska 45, przy Bibliotece, w godz. 9-17, nr tel.: 42 254 64 11, 517 544 004

janowski

05.12: Janów Lubelski, Jana Pawła Ii 3, przy Janowskim Ośrodku Kultury, w godz. 9-17, nr tel.: 58 767 34 44

krasnostawski

06.12: Krasnystaw, Sobieskiego 4, przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w godz. 9-17, nr tel.: 58 767 34 44

łukowski

10.12: Łuków, Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 20, przy Łukowskim Ośrodku Kultury, w godz. 9-17, nr tel.: 58 767 34 44

radzyński

10.12: Kąkolewnica, Lubelska 16, przy Gminnym Ośrodku Kultury, w godz. 9-17, nr tel.: 58 767 34 44

tomaszowski

04.12: Tyszowce, 3 Maja 36, przy Centrum Kultury, w godz. 9-17,nr tel.: 58 767 34 44

zamojski

05.12: Zamość, Wyszyńskiego 1, przy Kauflandzie, w godz. 9-17,nr tel.: 58 767 34 44

09.12:Zamość, Jadwigi 8, przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, w godz. 9-17,nr tel.: 42 254 64 11, 517 544 004